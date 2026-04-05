“Lá phổi xanh” trước nguy cơ thành điểm nóng ô nhiễm

Tuệ Trang
(Baohatinh.vn) - Rác thải từ hoạt động kinh doanh hàng ăn vặt, quán nhậu ven hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Hồ điều hòa Bồng Sơn nằm trong khuôn viên Công viên Trung tâm phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) có diện tích hơn 40ha, được ví như lá phổi xanh của khu vực đô thị.
Với hệ thống cây xanh cùng hạ tầng về đường, hồ điều hòa... được đầu tư đồng bộ, nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể dục, trải nghiệm của nhiều người dân phường Thành Sen.
Thời gian gần đây, xung quanh hồ Bồng Sơn trở thành khu vực chuyên kinh doanh quán nhậu, hàng ăn vặt. Hoạt động sôi động nhất diễn ra từ khoảng 16 giờ chiều đến đêm.
Là địa điểm tập trung đông người nên các loại rác thải như chai nhựa, túi nilon, giấy và lon bia, nước ngọt... vứt ngổn ngang ven hồ, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
Thậm chí, đồ ăn thừa được các chủ hàng quán đổ thẳng xuống hồ...
...tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm hệ sinh thái thủy sinh.
Người dân sinh sống gần khu vực hồ bày tỏ sự lo ngại khi tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày. Anh Trần Duy Thành (TDP 1 Nam Hà, phường Thành Sen) chia sẻ: “Rác thải bị vứt bừa bãi gây mất vệ sinh, dầu mỡ đổ ra đường khiến việc đi lại rất bất tiện. Đặc biệt, có thời điểm cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối, gây cảm giác rất khó chịu.”
Về đêm, nước thải từ hoạt động rửa bát đĩa, sơ chế thực phẩm thường được xả trực tiếp xuống hồ.
Một số loại rác khó xử lý được các hộ kinh doanh đốt vào thời điểm cuối ngày.
Điều đáng nói, nhiều hàng ăn, quán nhậu lấn chiếm không gian công cộng ven hồ để kinh doanh, gây cản trở lối đi và làm biến dạng cảnh quan đô thị.
Cảnh tượng nhếch nhác ven hồ không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đô thị văn minh, sạch đẹp.
Bà Phan Thị Bích Thủy, Tổ trưởng TDP 1 Nam Hà (phường Thành Sen) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần tiếp nhận phản ánh của người dân và nhắc nhở các hộ kinh doanh chấn chỉnh hoạt động. Tuy nhiên, rất mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp quản lý phù hợp, vừa đảm bảo quy định, vừa tạo điều kiện để khu vực này phát triển theo hướng kinh tế đêm một cách văn minh, trật tự.”
Video xung quanh hồ điều hòa Bồng Sơn trở thành khu vực kinh doanh quán nhậu, hàng ăn vặt.

