Người dân Lộc Hà bất an vì nước sạch... không sạch!

Gia đình chị Phạm Thị Chiến ở thôn Xuân Phượng buộc phải sử dụng nước ngầm để sinh hoạt.

Gia đình chị Phạm Thị Chiến ở thôn Xuân Phượng có đông thành viên, đồng thời kinh doanh đồ uống giải khát nên nhu cầu sử dụng nước sạch khá lớn. Nhưng do nguồn nước sạch từ Nhà máy nước Thạch Bằng (thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh) không bảo đảm nên nhiều ngày nay, gia đình chị buộc phải quay lại sử dụng nước giếng khoan.

Chị Chiến phản ánh: “Nước máy có mùi hôi tanh, màu vàng đục, nhiều hôm còn lẫn cả cặn bùn đen. Dù đã qua hai bể lắng lọc, tôi vẫn không dám dùng để nấu ăn, pha chế hay sinh hoạt vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và khách hàng. Chúng tôi rất mong ngành chức năng, chính quyền địa phương và nhà máy nước sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm để người dân yên tâm sử dụng”.

Ông Nguyễn Xuân Lương lo lắng khi trong nước máy xuất hiện nhiều bùn đất.

Không riêng gia đình chị Chiến, hàng trăm hộ dân ở thôn Xuân Phượng cũng đang chật vật tìm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Giữa thời điểm nắng nóng, nhiều gia đình vẫn phải hạn chế tắm giặt do nước máy đục bẩn, không đảm bảo chất lượng.

Để có nước ăn uống, người dân phải dùng can nhựa đi mua nước suối về sử dụng, vừa bất tiện, vừa phát sinh thêm chi phí. Ông Nguyễn Xuân Lương (thôn Xuân Phượng) cho biết: “Tình trạng nước sạch kém chất lượng đã kéo dài 5–6 năm nay, gần như tháng nào cũng có vài đợt nên bà con rất bức xúc. Riêng đợt này kéo dài hơn nửa tháng khiến người dân càng thêm lo lắng. Mỗi khi nước chuyển màu, bốc mùi, chúng tôi đều phản ánh lên thôn và kiến nghị các cấp, nhưng mãi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”.

Nhiều hộ dân thôn Xuân Phượng khóa nước máy để dùng nước bơm phục vụ sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Chi bộ thôn Xuân Phượng cho hay: “Chất lượng nước sạch là vấn đề "nóng", được người dân quan tâm nhiều năm qua. Chúng tôi đã nhiều lần tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của bà con để phản ánh tới nhà máy và cơ quan liên quan, nhưng tình hình chưa có chuyển biến rõ rệt. Đợt này, người dân phản ứng rất gay gắt, mong cấp trên và nhà máy tập trung xử lý dứt điểm”.

Tình trạng nước máy đục bẩn xảy ra ở khắp các thôn trên địa bàn xã Lộc Hà, trong đó nghiêm trọng nhất là ở khu vực cuối nguồn thuộc các thôn Xuân Phượng, Liên Giang, Hoa Thành, Phú Mậu và một số nơi khác.

Nước máy xả trong bồn rửa mặt vào mỗi buổi sáng của người dân thôn Phú Mậu.

Ông Trần Đình Toan (thôn Phú Mậu) bức xúc: “Nước chảy ra đục ngầu như nước ruộng, nhưng nhà máy vẫn khẳng định chất lượng bảo đảm. Khi chúng tôi yêu cầu làm rõ nguyên nhân thì nhà máy lại cho rằng do đường ống bị vỡ, không thừa nhận vấn đề vận hành hay xử lý. Cách giải thích như thế khiến người dân càng thêm nghi ngờ và bất an”.

Ông Nguyễn Văn Thiều – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Theo phản ánh của người dân, chính quyền đã yêu cầu nhà máy tập trung xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố, có lộ trình xử lý dứt điểm, đồng thời triển khai lấy mẫu xét nghiệm để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Phía nhà máy cũng cam kết triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nước để phục vụ khách hàng tốt hơn”.

Nước máy có màu cánh gián, chứa nhiều tạp chất ở thôn Hoa Thành.

Nhà máy nước Thạch Bằng có công suất khoảng 5.000 m³/ngày đêm, cung cấp nước cho gần 9.000 khách hàng ở xã Lộc Hà và Hồng Lộc. Ông Từ Hữu Hạnh – Quản lý Nhà máy nước Thạch Bằng cho biết: “Nguyên nhân nước không bảo đảm chất lượng trong những ngày vừa qua là do chúng tôi đang tiến hành xử lý các bể lắng lọc tại nhà máy nhằm nâng cao chất lượng nước. Trong quá trình này, một lượng bùn đất tồn đọng lâu ngày đã theo dòng chảy vào hệ thống đường ống mà chưa kịp sục xả hết, nên gây đục, bẩn. Hiện chúng tôi đã tạm dừng cấp nước một tuần để vệ sinh sạch sẽ hệ thống đường ống.

Sau khi hoàn thành vệ sinh bể lọc và sục xả đường ống, chúng tôi cam kết chất lượng nước sẽ được cải thiện ổn định, phục vụ khách hàng tốt hơn. Thời gian tới sẽ không còn tình trạng tương tự tái diễn."

Nước máy nhiều cặn bùn nên khách hàng ở thôn Phú Mậu không dám dùng để ăn uống.

Theo người dân địa phương, việc khắc phục tình trạng nước máy kém chất lượng kéo dài nhiều năm qua không thể bằng những cam kết hay giải pháp mang tính tạm thời. Đây là vấn đề dân sinh cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống người dân, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và minh bạch hơn từ đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý cùng chính quyền địa phương.

Để người dân Lộc Hà được sử dụng nguồn nước sạch đúng nghĩa, các cấp, ngành và nhà máy cần làm rõ nguyên nhân, tập trung xử lý tận gốc tồn tại, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt ổn định, lâu dài.