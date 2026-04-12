Điều chỉnh phương án, đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt ở Hương Phố

Vũ Bằng
(Baohatinh.vn) - Nhờ điều chỉnh nguồn cấp, chất lượng nước tại xã Hương Phố (Hà Tĩnh) đã cải thiện rõ rệt, cung cấp nước sạch ổn định cho người dân.

Từng được đầu tư hệ thống cấp nước riêng, song do nguồn nước thô không đảm bảo, thời gian qua, hàng trăm hộ dân tại xã Hương Phố (Hà Tĩnh) không mặn mà sử dụng, khiến công trình hoạt động kém hiệu quả.

Nguồn nước thô phục vụ sản xuất nước sinh hoạt cho người dân xã Hương Phố không đảm bảo.

Trước đây, xã Hương Phố được đầu tư nhà máy cấp nước sinh hoạt riêng, sử dụng nguồn nước thô từ sông Ngàn Sâu. Tuy nhiên, do chất lượng nguồn nước đầu vào không ổn định, nước sau xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, hơn 500 hộ dân không sử dụng. Thực trạng này khiến công trình không phát huy hiệu quả, trong khi người dân vẫn phải phụ thuộc vào các nguồn nước tự nhiên.

Ông Nguyễn Trung Thành (thôn 3, xã Hương Phố) cho biết: "Nguồn nước không đảm bảo khiến người dân lo ngại, không yên tâm sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày".

Người dân xã Hương Phố mong muốn có nguồn nước đảm bảo chất lượng để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Trước thực tế đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh đã điều chỉnh phương án cấp nước. Theo đó, đơn vị chuyển sang sử dụng nguồn nước thô từ sông Tiêm, đưa về xử lý tại Nhà máy Nước Hương Khê – công trình có tổng mức đầu tư hơn 229 tỷ đồng. Cùng với đó, hệ thống đường ống được đầu tư, đấu nối lại để dẫn nước sạch về Hương Phố.

Nguồn nước thô từ sông Tiêm được đưa về xử lý tại Nhà máy Nước Hương Khê.

Ông Đặng Văn Sinh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cho biết: "Việc thay đổi nguồn cấp giúp đảm bảo chất lượng nước sau xử lý ổn định hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân".

Sau khi chuyển đổi, chất lượng nước được cải thiện rõ rệt, tạo niềm tin cho người dân. Nhiều hộ tại xã Hương Phố đã quay trở lại sử dụng nước sạch. Không chỉ vậy, hệ thống cấp nước còn được mở rộng, phục vụ thêm các khu dân cư lân cận. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có thêm hàng trăm hộ đăng ký lắp đặt, sử dụng nước sạch.

Với hệ thống thiết bị, máy móc hiện đại, Nhà máy Nước Hương Khê đã thực hiện việc đấu nối và xử lý nước sạch phục vụ nhu cầu cho người dân xã Hương Phố.

Bà Trần Thị Hoa (thôn Phú Hoà, xã Hương Phố) chia sẻ: "Nguồn nước hiện nay trong hơn, ổn định hơn nên gia đình yên tâm sử dụng. Việc được sử dụng nước sạch giúp đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống".

Người dân xã Hương Phố phấn khởi khi được sử dụng nguồn nước sạch.

Từ một công trình hoạt động kém hiệu quả, việc thay đổi nguồn cấp và phương thức vận hành đã giúp hệ thống cấp nước tại xã Hương Phố “hồi sinh”. Mô hình cấp nước tập trung không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mở ra hướng đi bền vững cho các địa phương lân cận trong việc đảm bảo nguồn nước sạch sinh hoạt.

Video: Điều chỉnh nguồn cấp, nâng cao chất lượng nước sạch sinh hoạt cho người dân xã Hương Phố.

