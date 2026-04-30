Hơn 6.500 trẻ em Hà Tĩnh được trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình truyền thông phòng chống xâm hại, bạo lực, an toàn trên không gian mạng và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2026, tại 20 điểm trường tiểu học thuộc 5 xã: Can Lộc, Gia Hanh, Đức Thọ, Đức Thịnh, Trường Lưu.

Chương trình truyền thông diễn ra từ ngày 15 - 28/4, với sự tham gia của hơn 6.500 học sinh tại các điểm trường.

Tại các điểm trường, học sinh đã được các báo cáo viên của Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh trang bị những kiến thức cơ bản về nhận diện hành vi xâm hại, các tình huống nguy cơ, kỹ năng từ chối, kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ và cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể.

Học sinh được truyền đạt dấu hiệu nhận biết các tình huống nguy cơ bị xâm hại và kỹ năng xử lý tình huống.

Đồng thời, học sinh cũng được hướng dẫn các kỹ năng phòng chống đuối nước như nhận biết khu vực nguy hiểm, nguyên tắc an toàn khi vui chơi gần ao hồ, sông suối, kỹ năng xử lý khi gặp người bị nạn và cách kêu gọi hỗ trợ kịp thời.

Báo cáo viên của Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh xâm hại.

Với hình thức truyền đạt sinh động, gần gũi, kết hợp giữa thuyết trình, đặt câu hỏi tình huống và giao lưu trực tiếp, chương trình truyền thông đã tạo không khí sôi nổi, giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ của mình. Nhiều em tích cực tham gia trả lời câu hỏi, thể hiện sự quan tâm và ý thức chủ động trong việc bảo vệ bản thân.

Bên cạnh đó, trong các chương trình truyền thông, học sinh còn được giới thiệu về Tổng đài 1800577756 - Tổng đài tiếp nhận, kết nối thông tin trợ giúp đối tượng miễn phí của Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh nhằm hướng đến các nhóm phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực và các nhóm đối tượng cần trợ giúp xã hội khác.

Dịp này, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã trao tặng 110 suất quà với tổng kinh phí 22 triệu đồng cho trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt.

Lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo xã Can Lộc tặng quà trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt.

Hoạt động truyền thông là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được sống, được chăm sóc, bảo vệ, được tham gia và phát triển. Đồng thời, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ em bị xâm hại, bạo lực, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội Ông Thái Ngọc Lâm Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh

