Những "vầng trăng khuyết" thắp sáng cuộc đời bằng nghị lực

Bên sạp hàng bán rau xanh tại chợ Cày, bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 8, xã Thạch Hà) không giấu được sự xúc động khi nhớ lại những ngày tháng khó khăn trước đây. Với những khiếm khuyết bẩm sinh, việc giao tiếp và vận động đối với bà là một thử thách.

Đã có lúc bà mặc cảm, lo sợ những ánh nhìn của mọi người. Bước ngoặt đến khi bà được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn vốn sinh kế.

Bà Nguyễn Thị Thanh hiện đang kinh doanh rau tại chợ Cày.

"Cầm số tiền hỗ trợ trên tay, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được quan tâm, nhưng lo vì không biết mình có làm được gì không?", bà Thanh chia sẻ bằng giọng nói khó nhọc nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Với số vốn đó, bà Thanh quyết định đầu tư một quầy bán rau nhỏ tại chợ Cày. Sáng sớm, khi sương còn giăng lối, bà đã tất bật với những bó rau xanh, những loại củ quả tươi ngon. Sự chân thành, chịu khó và nghị lực của người phụ nữ khiếm khuyết đã chạm đến trái tim nhiều người. Quầy rau của bà ngày một đông khách, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp bà tự tin làm chủ cuộc sống và chăm lo cho gia đình.

Quầy bán rau của bà Thanh ngày một đông khách.

Nếu bà Thanh là người khuyết tật bẩm sinh vươn lên trong cuộc sống, thì anh Nguyễn Tiến Ngọc (thôn Sơn Tiến, xã Thạch Hà) lại là minh chứng cho tinh thần nỗ lực sau biến cố. Tai nạn lao động đã cướp đi đôi tay, đẩy anh vào những ngày tháng tuyệt vọng trên giường bệnh.

Anh Nguyễn Tiến Ngọc luôn nỗ lực để vượt qua nỗi đau về tinh thần và thể xác.

Từ trụ cột gia đình bỗng chốc phải phụ thuộc vào người thân, anh Ngọc đã có lúc rơi vào bế tắc. Thế nhưng, nhờ sự động viên của gia đình, anh quyết định mở một cửa hàng bán đồ xây dựng tại quê nhà.

Anh Nguyễn Tiến Ngọc chia sẻ: “Với cuộc sống hiện tại, thu nhập từ cửa hàng đã giúp tôi có thể trang trải cuộc sống và lo cho vợ con. Dẫu việc làm ăn và sinh hoạt hằng ngày còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình”.

Cửa hàng của anh Ngọc giờ đây là địa chỉ tin cậy của bà con lối xóm và các thợ xây quanh vùng.

Không chỉ có những người như bà Thanh, Ngọc mà rất nhiều người khuyết tật cũng đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt công việc của mình.

Chị Phạm Thị Mỹ Dung (phường Thành Sen) là một ví dụ điển hình như thế. Bị mất 1 chân sau chuyến tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" lúc còn là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, chị Dung đã nỗ lực hoàn thành các khóa học chuyên môn và được Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh tiếp nhận, phân công làm điều dưỡng tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

Chị Phạm Thị Mỹ Dung luôn cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại của mình

Chị Mỹ Dung chia sẻ: “Mặc dù là người khuyết tật nhưng cá nhân tôi không nhìn vào khiếm khuyết của mình để tự ti, mặc cảm mà ngược lại lấy đó làm động lực để cố gắng. Tôi may mắn được làm việc ở bệnh viện, môi trường đúng với chuyên ngành đã học. Tôi cũng hi vọng sẽ có nhiều người khuyết tật có được cơ hội làm việc như tôi".

Không chỉ biết vươn lên trong cuộc sống, nhiều người khuyết tật còn lan toả niềm tin, niềm lạc quan của mình cho những người cùng cảnh ngộ. Từ nhiều năm trước anh Nguyễn Đình Tiến (Hội Người mù Hà Tĩnh) hiện đang sống tại phường Thành Sen đã tiếp cận với công nghệ thông tin để tìm ánh sáng cho cuộc đời mình. Từ đó mỗi lần có cơ hội là anh lại hướng dẫn các hội viên sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

Anh Nguyễn Đình Tiến chia sẻ: “Tôi thấy vui vì đã có thể chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của mình đến với những người cùng cảnh ngộ. Công nghệ không chỉ giúp chúng tôi sử dụng những tiện ích trong cuộc sống mà đã trở thành sợi dây kết nối cộng đồng người khiếm thị trong tỉnh , trong nước."

Anh Nguyễn Đình Tiến (thứ 2 bên trái) nhận giải Ba tại Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc năm 2025 (Ảnh NVCC).

Trong những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai hàng loạt chương trình thiết thực như: hỗ trợ sinh kế, trao tận tay những khoản vốn không lãi suất hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng con giống, phương tiện sản xuất cho người khuyết tật; phối hợp mở các lớp dạy nghề ngắn hạn phù hợp với đặc thù sức khỏe của từng đối tượng. Đồng thời kết nối thị trường, giúp tiêu thụ sản phẩm do người khuyết tật làm ra, tạo chuỗi giá trị bền vững. Chỉ tính từ trong năm 2025 đến nay, các cấp hội ở Hà Tĩnh đã hỗ trợ hơn 150 gia đình với số tiền gần 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Sự thành công của những người khuyết tật chính là động lực để hội tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, có nhiều giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người khuyết tật".

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức trao mô hình sinh kế cho người khuyết tật.