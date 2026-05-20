Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tặng mô, tạng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình - Ảnh: T.MINH

Ngày 20/5, Bộ Y tế tổ chức chương trình "Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5: Cho đi là còn mãi" tại Trường đại học Y Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành,… và đại diện các gia đình hiến tạng, người đăng ký hiến.

Nghĩa cử cao đẹp để sự sống được nối tiếp

Đến dự và phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động nhắc lại câu chuyện về một nữ thanh niên 19 tuổi, quốc tịch Anh, không may bị tai nạn trong chuyến du lịch tại Hà Giang.

Các bác sĩ Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Giữa nỗi đau tột cùng, gia đình cô đã đưa ra một quyết định đầy nhân ái để cứu những bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử.

"Từ quyết định ấy, 4 người bệnh đã được trao lại cơ hội sống và thắp sáng cả đôi mắt đã không còn ánh sáng. Một cô gái trẻ ngoại quốc đã rời cuộc đời này nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam chúng ta", Phó Thủ tướng xúc động nói.

Phó Thủ tướng chia sẻ những người hiến mô, tạng đã viết nên một câu chuyện vô cùng đẹp đẽ về lòng nhân ái, về tình yêu thương đồng loại và nghĩa đồng bào sâu sắc.

Đó là những con người rất bình dị. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời, họ và gia đình đã chọn trao đi một phần cơ thể của mình để hồi sinh cho rất nhiều cuộc đời khác.

"Chính những nghĩa cử cao đẹp ấy đã làm cho chúng ta thêm tin rằng dù cuộc đời có thể mất mát và thử thách, tình người vẫn luôn là điều thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất và có sức mạnh nối dài sự sống mãnh liệt nhất", Phó Thủ tướng chia sẻ và nhấn mạnh hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học, đó là hành động nhân đạo cao cả nhất thể hiện triết lý sống cao đẹp "Cho đi là còn mãi".

Chương trình hôm nay không chỉ là phát động một phong trào mà đang cùng nhau thắp lên một ngọn lửa của tình yêu thương, của lòng nhân ái và khát khao cùng nhau trao gửi đi nghĩa cử cao đẹp. Phó Thủ tướng Phạm Thanh Trà xúc động: "Và tôi cũng sẽ tự mình viết lá đơn đăng ký hiến mô tạng đúng ngày hưởng ứng đầy ý nghĩa này".

Bà cũng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam hãy cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến mô tạng bằng trái tim nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần dân tộc.

Các đại biểu bấm nút hưởng ứng Ngày Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Ảnh: T.MINH

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tính đến năm 2025 cả nước có 10.878 ca ghép, trong đó năm 2024 ghép được 1.212 ca, năm 2025 ghép 1.368 ca, đến nay cả nước có 286 ca chết não hiến tạng.

"Bên cạnh phát triển kỹ thuật, công tác vận động thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến tạng được đẩy mạnh. Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông nên số lượng người chết não có sự thay đổi, năm 2024 có 41 ca, năm 2025 có 66 ca hiến, đầu năm 2026 đến nay trên cả nước có 25 ca chết não hiến tạng", Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho hay nếu trước đây nhiều người còn e ngại hoặc chưa hiểu đúng về hiến tạng sau khi qua đời thì hiện nay ngày càng có nhiều người xem đây là một nghĩa cử nhân văn cao đẹp, giúp "cho đi để sự sống được tiếp nối".

Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau chết não ngày càng tăng. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Tuy nhiên, công tác hiến và ghép mô, tạng tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Nguồn tạng hiến hiện nay chủ yếu đến từ người hiến sống, chiếm 90% tổng số ca ghép.

Trong khi đó, nguồn hiến từ người chết não - nguồn tạng có thể cứu sống nhiều bệnh nhân cùng lúc, vẫn còn rất hạn chế. Sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tạng đã dẫn đến thực trạng mỗi ngày có hàng chục người bệnh tử vong vì không có cơ hội được ghép tạng kịp thời.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đăng ký hiến mô, tạng ngay tại chương trình - Ảnh: T.MINH

Ngày 20/5 được Bộ Y tế chọn là Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam. Năm 2026 là năm đầu tiên chương trình được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền giáo dục, nhận thức cộng đồng, tổ chức các chiến dịch truyền thông đại chúng, giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ về hoạt động hiến tặng mô, tạng sau chết.

Qua đó từng bước xóa bỏ những rào cản về tâm linh, phong tục, định kiến; tôn vinh người hiến tặng và gia đình người hiến tạng, những người đã chấp nhận hy sinh để trao đi sự sống cho người khác.