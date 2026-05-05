Phát hiện tiền ung thư thực quản ở người bệnh 50 tuổi chỉ qua triệu chứng ợ hơi kéo dài

Mới đây, một người bệnh 50 tuổi đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được thăm khám vì triệu chứng ợ hơi kéo dài. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú, các bác sĩ đã nhanh chóng nhận diện sự bất thường và chủ động chỉ định nội soi thực quản để xác định nguyên nhân.

Trong quá trình nội soi bằng chế độ ánh sáng trắng thông thường, niêm mạc thực quản của người bệnh được ghi nhận có sự không đồng đều, gợi ý những bất thường về cấu trúc bề mặt. Nhằm khảo sát chuyên sâu hơn, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật nội soi dải ánh sáng hẹp (NBI – Narrow Band Imaging) trên hệ thống Pentax Inspira 8020 và xác định về sự biến đổi vi mạch niêm mạc. Đây là một dấu hiệu quan trọng giúp định hướng chẩn đoán tổn thương tân sinh giai đoạn sớm - điều mà nếu thiếu kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ sẽ rất dễ bị bỏ sót.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó khẳng định người bệnh bị loạn sản độ cao, một tổn thương tiền ung thư có nguy cơ tiến triển thành ung thư xâm lấn, nếu không được phát hiện kịp thời.

Hình ảnh nội soi dưới ánh sáng NBI để đánh giá chuyên sâu, phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn.

Theo bác sĩ CKI. Nguyễn Văn Hóa, trường hợp của người bệnh được phát hiện ở giai đoạn rất sớm, khi tổn thương chưa xâm lấn. Nhờ đó, người bệnh được chỉ định các phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, mang lại hiệu quả cao và có khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Điều này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp rút ngắn thời gian điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí và áp lực tâm lý cho người bệnh.

Thực tế lâm sàng cho thấy, ung thư thực quản nói riêng và nhiều bệnh lý ung thư đường tiêu hóa nói chung thường khởi phát với các triệu chứng không điển hình. Những dấu hiệu ban đầu có thể bao gồm: ợ hơi kéo dài, nóng rát sau xương ức, nuốt vướng, cảm giác nghẹn khi ăn, đau tức ngực nhẹ, khàn tiếng kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Các triệu chứng này thường “ngụy trang” dưới những biểu hiện quen thuộc nên rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính như: trào ngược dạ dày thực quản, viêm họng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Chính vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị, tăng chi phí, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động thăm khám khi có triệu chứng bất thường là yếu tố then chốt giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

Trong trường hợp này, nội soi tầm soát định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là phương pháp giúp quan sát trực tiếp niêm mạc thực quản, dạ dày, tá tràng và đại trực tràng, giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư ngay khi chưa có biểu hiện rõ ràng. Đặc biệt, các kỹ thuật nội soi hiện đại như NBI đang được áp dụng tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh còn giúp tăng khả năng phát hiện các thay đổi về mạch máu, bề mặt ống tiêu hóa, từ đó tăng độ chính xác trong chẩn đoán.

Bác sĩ thực hiện nội soi tiêu hóa tại Hoàn Mỹ Vinh.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn khuyến cáo những người có nguy cơ cao như: người trên 40 tuổi, có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản kéo dài, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa nên thực hiện nội soi tầm soát định kỳ. Ngay cả với người không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, việc kiểm tra sức khỏe tiêu hóa định kỳ cũng là một biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

“Lợi thế quyết định” trong điều trị được tạo nên từ sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và nền tảng thiết bị y khoa tiên tiến. Thành quả này thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh nói riêng, đồng thời còn phản ánh chiến lược đầu tư bài bản của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại trên toàn hệ thống.

