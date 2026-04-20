Mừng đại lễ 30/4 - tặng ngay gói khám mắt 0 đồng cho bé

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ em, với nhiều suất khám mắt miễn phí nhằm hỗ trợ phát hiện và kiểm soát sớm tình trạng cận thị.
Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/4/2026, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh dành 5 suất khám miễn phí (0 đồng) cho trẻ em có nhu cầu kiểm tra và tầm soát cận thị.
Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Kiểm Soát Cận Thị - Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, nhằm hướng tới nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc chăm sóc thị lực cho trẻ, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng.
Khi tham gia chương trình, trẻ sẽ được đo thị lực, kiểm tra độ cận bằng thiết bị hiện đại; soi bóng đồng tử để phát hiện các tật khúc xạ; tầm soát nguy cơ tăng độ nhanh và được tư vấn giải pháp kiểm soát cận thị phù hợp. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng được hướng dẫn cách chăm sóc mắt đúng cách cho trẻ tại nhà.
Đại diện trung tâm cho biết, số lượng suất khám miễn phí mỗi ngày có hạn, vì vậy phụ huynh cần đăng ký trước qua link: https://forms.gle/qDq9JH1UyYkdg4oL9 khi đưa trẻ đến khám. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực cho trẻ em trong cộng đồng.
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN HÀ TĨNH
Trực thuộc Hệ thống Mắt Sài Gòn - Hệ thống Bệnh viện Mắt lớn nhất Việt Nam
Địa chỉ: 100 Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
