Mừng đại lễ 30/4 - tặng ngay gói khám mắt 0 đồng cho bé

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/4/2026, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh dành 5 suất khám miễn phí (0 đồng) cho trẻ em có nhu cầu kiểm tra và tầm soát cận thị.

Chương trình được áp dụng tại Trung tâm Kiểm Soát Cận Thị - Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, nhằm hướng tới nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc chăm sóc thị lực cho trẻ, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ cận thị học đường đang gia tăng.

Khi tham gia chương trình, trẻ sẽ được đo thị lực, kiểm tra độ cận bằng thiết bị hiện đại; soi bóng đồng tử để phát hiện các tật khúc xạ; tầm soát nguy cơ tăng độ nhanh và được tư vấn giải pháp kiểm soát cận thị phù hợp. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng được hướng dẫn cách chăm sóc mắt đúng cách cho trẻ tại nhà.

Đại diện trung tâm cho biết, số lượng suất khám miễn phí mỗi ngày có hạn, vì vậy phụ huynh cần đăng ký trước qua link: https://forms.gle/qDq9JH1UyYkdg4oL9 khi đưa trẻ đến khám. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần bảo vệ sức khỏe thị lực cho trẻ em trong cộng đồng.