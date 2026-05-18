Bàn giao 4 động vật nhóm IB, IIB cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bàn giao.
Sáng 18/5, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức bàn giao động vật quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Trong đó, 1 cá thể cu li (nặng 0,5 kg) do ông Võ Đình Chính (thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân); 1 cá thể cu li (nặng 0,3 kg) do ông Nguyễn Văn Hà (thôn Trung Đức, xã Kỳ Hoa); 1 cá thể cầy vòi hương (nặng 2 kg) do bà Lê Thị Thanh (thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn); 1 cá thể khỉ vàng (nặng 5 kg) do bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn) bàn giao.
Được biết, 2 cá thể cu li thuộc nhóm IB, cầy vòi hương và khỉ vàng thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.
Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.
