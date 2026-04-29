Chiều tối và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa phát đi thông báo cho biết, chiều nay (29/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 5-6; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 23 độ C; trời chuyển mát. Trên vùng biển Hà Tĩnh, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên chiều tối và đêm 29/4, khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.