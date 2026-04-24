Chuyên gia khí tượng thông tin về thời tiết Hà Tĩnh trong 2 kỳ nghỉ lễ

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh.

P.V: Thưa ông, ông có thể thông tin về diễn biến thời tiết trên địa bàn Hà Tĩnh, đặc biệt là sau đợt nắng nóng kéo dài vừa qua?

​Ông Trần Đức Bá: Đợt đầu tháng 4 vừa rồi, Hà Tĩnh đã xảy ra nắng nóng gay gắt, cao điểm từ ngày 5-15/4. Đây là đợt nắng nóng kỷ lục, xảy ra sớm nhất và kéo dài nhất từ trước đến nay, có nơi nhiệt độ lên đến 41,1°C, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn.

Sau giai đoạn nắng nóng kéo dài, khu vực Hà Tĩnh chuyển sang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Dưới tác động của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, trên địa bàn đã xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi; cục bộ có nơi xảy ra dông lốc, gây thiệt hại đến tài sản của người dân, làm một số diện tích lúa bị đổ ngã.

Từ chiều 23/4 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 50mm. Đây là lượng mưa tương đối khá trong bối cảnh vừa trải qua đợt nắng nóng kéo dài.

Có thể nói, cơn “mưa vàng” từ ngày hôm qua đến nay đã góp phần giải nhiệt đáng kể, làm dịu bớt không khí oi bức sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt; đồng thời bổ sung nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và đảm bảo nguồn nước trong thời kỳ lúa đang trổ bông.

P.V: Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới (25-27/4) và kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế lao động (30/4-3/5), thời tiết Hà Tĩnh được dự báo sẽ có những chuyển biến ra sao, thưa ông?

Ông Trần Đức Bá: Nhìn chung, trong hai kỳ nghỉ lễ sắp tới, thời tiết Hà Tĩnh tương đối thuận lợi, nền nhiệt không quá cao trong những ngày đầu, không khí khá mát mẻ, rất phù hợp cho các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi ngoài trời của người dân và du khách.

Hình ảnh mây vệ tinh sáng 23/4.

Cụ thể, từ ngày 25/4, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần, mưa giảm cả về diện và lượng. Trong hai ngày 25-26/4, thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác ở một vài nơi, nhưng không kéo dài và ít ảnh hưởng đến các hoạt động chung.

Từ ngày 27/4 trở đi, khi không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nền nhiệt bắt đầu tăng, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể vượt ngưỡng 30°C, trời chuyển nắng. Sang ngày 28/4, nắng nóng xuất hiện rõ hơn trên diện rộng, đặc biệt ở khu vực miền núi, nhiệt độ cao nhất có thể trên 35°C, gây cảm giác oi bức vào thời điểm trưa, chiều.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh phân tích dự báo thời tiết thời gian tới.

Tuy nhiên, từ ngày 29/4, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống phía Nam, khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện mưa rào và mưa rải rác trong ngày, khiến nền nhiệt giảm xuống, thời tiết dịu hơn so với những ngày trước đó.

Đến ngày 30/4, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện mưa rào nhẹ ở một vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23-29°C, khá dễ chịu, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Từ ngày 1/5, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, các hình thế gây mưa chấm dứt, thời tiết chuyển biến theo hướng tốt dần lên, trời ít mưa, có nắng trở lại.

Trong những ngày sau đó (2-3/5), nhiệt độ tăng dần, khả năng xảy ra nắng nóng nhẹ, tuy nhiên cường độ không quá gay gắt.

P.V: Với xu hướng thời tiết trong hai kỳ nghỉ lễ sắp tới, ông có khuyến cáo gì đối với người dân trong việc đi lại, tham quan, vui chơi và sản xuất?

Ông Trần Đức Bá: Nhìn chung, thời tiết trong dịp nghỉ lễ năm nay tương đối thuận lợi, nền nhiệt không quá cao, có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn nên cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân.

Hình ảnh rada thời tiết.

Tuy nhiên, đây là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa dông cục bộ thường xuất hiện vào trưa và chiều tối. Vì vậy, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển, tham gia các hoạt động ngoài trời khi có dấu hiệu thời tiết xấu; đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đối với khu vực ven biển, cần đặc biệt lưu ý trong đêm 28/4 và ngày 29/4 khi gió có xu hướng mạnh lên, sóng biển cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển khi có dông lốc, sóng lớn; tuân thủ các khuyến cáo, cảnh báo của lực lượng chức năng và chủ động tìm nơi trú tránh an toàn.

Trong sản xuất, nhất là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, bà con cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai công việc, đồng thời gia cố chuồng trại, ao đầm, đề phòng mưa dông bất ngờ.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!