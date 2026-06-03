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5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

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Nhiều người nghĩ chống nóng là phải bật điều hòa, tuy nhiên, ngôi nhà có thể thoáng đãng và hạ nhiệt bằng cách bỏ bớt đồ đạc.

Chuyên gia lưu trữ Max Wilson, đồng sáng lập nền tảng Pocket Storage (Anh), cho biết sự bừa bộn của đồ đạc trong nhà làm cản trở luồng không khí đối lưu, khiến bề mặt tích bụi và tăng cảm giác oi bức. "Lưu thông không khí là yếu tố sống còn trong thời tiết nắng nóng", ông nói.

Theo chuyên gia, có 5 vị trí cần dọn dẹp để ngôi nhà thông thoáng và hạ nhiệt tốt hơn.

Giải phóng 'luồng thở' của cửa sổ và quạt

"Lưu thông không khí là yếu tố sống còn trong thời tiết nắng nóng", Max Wilson nói. Nếu khu vực xung quanh cửa sổ, cửa ban công, hành lang hoặc hướng gió của quạt bị chặn bởi các thùng đồ, giá phơi quần áo hoặc bàn ghế cồng kềnh, gió tự nhiên sẽ không thể lưu thông.

Gia chủ nên bắt đầu bằng việc dọn sạch các khoảng trống nơi dòng khí di chuyển vào nhà. Việc dịch chuyển một chiếc ghế bành hay một hộp đồ ra khỏi khu vực cửa sổ sẽ giúp căn phòng bớt cảm giác ngột ngạt ngay lập tức. Hãy ưu tiên xử lý phòng ngủ và phòng khách trước, vì đây là nơi các thành viên sinh hoạt nhiều nhất.

Đưa chăn ga dày ra khỏi tầm mắt

Những chiếc chăn bông, ga trải giường dày và gối ôm phụ vốn rất ấm áp vào mùa đông, nhưng đến mùa hè, chúng lại là "máy giữ nhiệt". Nếu bạn vẫn tiện tay để chúng trên ghế sofa phòng khách hoặc chất đống góc phòng ngủ, chúng sẽ làm tăng cảm giác oi bức cho không gian.

Chuyên gia khuyên nên đem giặt sạch, phơi khô hoàn toàn bộ đồ dùng mùa đông này, sau đó hút chân không hoặc bỏ vào các hộp kín cất vào góc tủ sâu. Việc bao gói kỹ lưỡng cũng giúp đồ dùng không bị ẩm mốc khi bạn lấy ra sử dụng lại vào mùa lạnh.

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Nhà cửa gọn gàng giúp mát mẻ. Ảnh minh họa: Quang Dam

Sắp xếp lại tủ quần áo, cất đồ trái mùa

Trang phục mùa hè cần không gian để giải nhiệt thay vì phải chen chúc cùng những chiếc áo phao cồng kềnh, áo len hay khăn quàng cổ.

Một tủ quần áo quá tải không chỉ giữ nhiệt mà còn khiến không khí trong phòng ngủ bị bí, quần áo dễ sinh mùi ẩm mốc và bị nhăn.

Việc phân loại và cất bớt đồ mùa đông vào các vị trí ít sử dụng đến (như kho, gầm giường) sẽ làm phòng ngủ gọn gàng hơn hẳn. Khi tủ đồ thông thoáng, việc lựa chọn trang phục mỗi buổi sáng cũng nhanh chóng và dễ chịu hơn trong những ngày oi bức.

Kiên quyết vứt bỏ hộp carton và giấy tờ cũ

Thùng carton giao hàng, túi nilon dự phòng, phong bì cũ hay sách hướng dẫn sử dụng là những thứ tích tụ rất nhanh ở các góc nhà, gầm bàn làm việc. Trong mùa nóng, những đống đồ này chính là bẫy giữ bụi.

Giấy và bìa cứng có đặc tính hút ẩm và bám bụi cao, làm giảm độ thông thoáng và chất lượng không khí trong phòng.

Hãy áp dụng nguyên tắc phân loại nhanh: Tài liệu quan trọng cất vào mục kín; còn lại các loại vỏ hộp, bao bì cũ cần được đem đi tái chế hoặc vứt bỏ ngay.

Tối giản hóa bề mặt sàn

Một ngôi nhà có khả năng chống chọi với sóng nhiệt tốt là ngôi nhà tạo được cảm giác dịch chuyển dễ dàng bên trong. Mục tiêu là càng ít đồ đạc chạm sàn càng tốt, hạn chế tối đa các vật dụng bày bừa trên mặt bàn và giảm bớt các loại rèm che, thảm vải cồng kềnh.

Điều này không có nghĩa là bạn phải dọn trống trơn ngôi nhà. Thay vào đó, hãy tập trung tạo ra các hành lang gió chạy dọc căn nhà, giúp không khí liên tục được luân chuyển, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào máy điều hòa.

vnexpress.net
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#nhà nóng #lưu thông không khí #dọn dẹp nhà #bảo quản đồ mùa hè #giảm nhiệt

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