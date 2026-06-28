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Những thực phẩm càng ăn thường xuyên, đường ruột càng khỏe

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Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, hệ vi sinh đường ruột còn liên quan đến miễn dịch và sức khỏe tinh thần. Những thực phẩm dưới đây có thể giúp cân bằng hệ vi sinh hiệu quả.

Hệ vi sinh đường ruột là một trong những thành phần quan trọng nhất của đường tiêu hóa ở con người. Các chức năng tiêu hóa, nội tiết, miễn dịch và thần kinh của đường ruột đều có mối liên hệ mật thiết với hệ vi sinh vật này.

Những thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn nuôi dưỡng hàng nghìn tỷ vi sinh vật sống trong đường ruột. Thông qua việc tác động đến hệ vi sinh đường ruột, chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, khả năng miễn dịch cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Ảnh: Shutterstock.
Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Sữa chua

Theo Zhihu, sữa chua chứa lợi khuẩn (probiotics) như Lactobacillus và Bifidobacterium, giúp chống lại các vi khuẩn có hại trong ruột. Uống một cốc sữa chua giữa các bữa ăn có thể giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn.

Mẹ và bé (từ 6 tháng tuổi trở lên) đều ăn được sữa chua rất tốt. Đối với mẹ bầu, đây là nguồn bổ sung canxi và giảm nghén hiệu quả, còn với bé tập ăn dặm, sữa chua giúp hoàn thiện hệ tiêu hóa non nớt và kích thích vị giác.

Lạc (đậu phộng)

Mỗi ngày ăn khoảng 5-6 hạt lạc có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Lạc luộc được khuyến khích hơn vì giữ được nhiều dưỡng chất và cơ thể cũng dễ hấp thu hơn. Mẹ bầu và trẻ nhỏ đều có thể ăn lạc, nhưng cần đặc biệt lưu ý nguy cơ dị ứng thực phẩm ở trẻ. Khi cho bé ăn, mẹ cần xay nhuyễn hoặc nghiền nhỏ để tránh nguy cơ hóc dị vật đường thở nguy hiểm.

Mộc nhĩ đen

Mộc nhĩ đen chứa nhiều chất keo thực vật, có khả năng hấp phụ một số chất cặn bã tồn đọng trong đường ruột và hỗ trợ đào thải chúng ra ngoài cơ thể. Cách ăn giàu dinh dưỡng nhất là trộn lạnh (salad mộc nhĩ), thêm gia vị tùy khẩu vị. Riêng mẹ bầu nên ăn lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều ở những tháng đầu thai kỳ.

Mật ong

Mật ong chứa nhiều axit amin và vitamin. Các dưỡng chất này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tuần hoàn trong cơ thể. Mọi người có thể uống nước mật ong thường xuyên để hỗ trợ nhuận tràng, đồng thời có lợi cho làn da.

Rong biển (tảo bẹ)

Rong biển có tính kiềm, giàu khoáng chất, chứa hàm lượng chất xơ cao, giàu protein, vitamin và khoáng chất nhưng ít chất béo. Đặc biệt, rong biển xanh chứa nhiều magie, canxi, i-ốt cùng các chất xơ hòa tan, có lợi cho sức khỏe đường ruột.

Rong biển thường chứa lượng natri tương đối cao, do đó nên ngâm nước và chần qua nước sôi trước khi chế biến. Rong biển có thể dùng để làm gỏi trộn cùng tỏi, dầu mè và nước tương hoặc nấu các món canh vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

Thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men là một trong những lựa chọn hàng đầu để hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Những thực phẩm như kim chi, dưa cải muối, miso, kombucha được tạo ra thông qua quá trình lên men tự nhiên, nhờ đó chứa nhiều vi khuẩn có lợi có khả năng bổ sung và duy trì sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột.

Việc sử dụng thường xuyên các thực phẩm này có thể góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Lưu ý là mẹ bầu có thể ăn các thực phẩm này nếu được chế biến đảm bảo vệ sinh, nhưng cần hạn chế kim chi, dưa muối vì chúng chứa lượng muối cao dễ gây phù nề, cao huyết áp. Riêng với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa còn yếu và nhạy cảm với vị cay, mặn nên không khuyến khích cho bé ăn các loại dưa muối hay kim chi.

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#thực phẩm #đường ruột #sức khỏe #tiêu hóa #vi sinh vật #dinh dưỡng #lợi khuẩn

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