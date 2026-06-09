Phụ nữ sau ly hôn: Hành trình chữa lành và tìm lại chính mình

Ly hôn là một thực tế không hiếm gặp trong đời sống hiện đại. Sau quyết định khép lại một cuộc hôn nhân, nhiều phụ nữ phải đối diện với những khoảng trống khó lấp đầy, những áp lực mới trong cuộc sống và cả những tổn thương âm thầm về tinh thần. Hành trình vượt qua sự đổ vỡ của hôn nhân chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng, cũng từ đó, nhiều người đã tìm thấy sức mạnh để chữa lành, thay đổi và bắt đầu một chặng đường mới.

Ly hôn ngày càng trở thành một thực tế không hiếm gặp trong đời sống hiện đại.

Chị D.K.H. (SN 1994) trú tại phường Hà Huy Tập là một trong những người đã trải qua hành trình ấy. Sau 4 năm chung sống, do nhiều khác biệt không thể dung hòa với chồng, cuộc hôn nhân của chị đã đi đến hồi kết. Những ngày đầu sau ly hôn là khoảng thời gian đầy thử thách khi chị vừa phải gánh vác trách nhiệm làm mẹ, vừa lo toan cuộc sống và đối diện với những định kiến từ xung quanh.

Áp lực kinh tế, cảm giác hụt hẫng cùng những thay đổi đột ngột trong cuộc sống từng khiến chị nhiều lần rơi vào trạng thái chông chênh. Có lúc, mọi thứ dường như trở nên quá sức. Nhưng, chính trong giai đoạn khó khăn ấy, chị bắt đầu học cách quan tâm đến bản thân nhiều hơn và tìm kiếm những phương thức để cân bằng cảm xúc.

"Sau khi ly hôn, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai tôi, cộng thêm những định kiến của xã hội khiến mọi thứ càng khó khăn hơn. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mình phải cố gắng bước tiếp. Tôi tìm đến các lớp học chữa lành, học cắm hoa và dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại giúp tôi dần cân bằng lại cuộc sống", chị D.K.H. chia sẻ.

Chị D.K.H (bên trái) trao đổi với phóng viên.

Bước qua tổn thương trong hôn nhân, với phụ nữ, chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Quá trình ấy diễn ra từng ngày, bắt đầu từ việc chấp nhận thực tại, đối diện với cảm xúc của chính mình và tìm lại những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Chị V.T.K.O. (trú phường Nam Hồng Lĩnh) từng trải qua những tháng ngày đầy khó khăn sau đổ vỡ hôn nhân. Cuộc hôn nhân kết thúc khi tuổi đời còn trẻ là cú sốc lớn đối với chị. Một mình nuôi hai con nhỏ, vừa đảm nhận vai trò của người cha, người mẹ, vừa gánh áp lực kinh tế, chị V.T.K.O. không ít lần cảm thấy mất phương hướng.

Tuy nhiên, thay vì để bản thân chìm trong những cảm xúc tiêu cực, chị lựa chọn tập trung vào công việc. Nghề làm tóc không chỉ mang lại thu nhập mà còn trở thành điểm tựa tinh thần giúp chị từng bước vượt qua những ngày tháng khó khăn.

"Sau ly hôn, tôi từng có khoảng thời gian rất khó khăn, gần như mất niềm tin vào bản thân. Nhưng rồi, tôi nhận ra nếu cứ sống trong đau buồn thì sẽ không thể bước tiếp. Vì vậy, tôi chọn thay đổi, học cách yêu thương bản thân nhiều hơn và tập trung cho công việc. Mỗi ngày được gặp gỡ khách hàng, được làm đẹp cho mọi người khiến tôi thấy vui hơn và dần chữa lành cho mình", chị V.T.K.O. tâm sự.

Nghề làm tóc giúp chị V.T.K.O. vượt qua tổn thương tâm lý sau ly hôn.

Những câu chuyện như của chị H. hay chị O. cho thấy, ly hôn không chỉ là sự đổ vỡ của một mối quan hệ mà còn là một biến cố tâm lý lớn đối với người phụ nữ. Sau khi hôn nhân kết thúc, nhiều người phải đối diện với cảm giác cô đơn, mất phương hướng, lo lắng về tương lai hoặc áp lực khi một mình chăm sóc con cái. Những cảm xúc ấy có thể kéo dài âm thầm nếu không được nhận diện và giải tỏa đúng cách.

Trong những năm gần đây, cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, cách nhìn nhận về ly hôn cũng dần cởi mở hơn. Nếu như trước đây, phụ nữ sau ly hôn thường phải đối diện với không ít định kiến thì ngày nay, nhiều người đã có sự cảm thông và nhìn nhận tích cực hơn đối với những lựa chọn cá nhân.

Là người có bạn từng ly hôn, chị Lê Thái Bình (phường Thành Sen) chia sẻ: "Tôi nghĩ không nên đánh giá một người phụ nữ qua việc họ đã kết hôn hay ly hôn, mà nên nhìn vào cách họ sống, cách họ vượt qua nghịch cảnh và yêu thương gia đình. Ly hôn không phải là thất bại mà đôi khi là sự lựa chọn để cả hai có cơ hội tìm hạnh phúc phù hợp hơn. Tôi rất khâm phục những người mẹ đơn thân đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống hiện nay".

Hiểu đúng những thay đổi tâm lý sau ly hôn là điều cần thiết để mỗi người chăm sóc tốt hơn sức khỏe tinh thần của mình.

Theo các chuyên gia, mỗi người sẽ có những phản ứng tâm lý khác nhau khi đối diện với đổ vỡ hôn nhân. Có những tổn thương biểu hiện rõ ràng nhưng cũng có những cảm xúc âm thầm kéo dài mà chính người trong cuộc đôi khi không nhận ra. Vì vậy, việc hiểu đúng những thay đổi tâm lý sau ly hôn là điều cần thiết để mỗi người có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần và thích nghi với cuộc sống mới.

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Giáo dục Kinh đô Ngàn Hống cho rằng: "Sau ly hôn, hầu như ai cũng trải qua cảm giác chông chênh và tổn thương. Khi chị em nhận diện được cảm xúc của mình và dũng cảm đối diện với nó thì sẽ dần cân bằng, nhẹ nhõm hơn. Điều quan trọng là không nên nuôi con trong sự oán hận hay trách móc kéo dài, bởi điều đó không chỉ khiến người lớn tổn thương mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến con trẻ. Phụ nữ luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất".

Đổ vỡ có thể để lại những khoảng lặng rất dài trong cuộc sống của một người phụ nữ. Nhưng theo cách riêng của mình, nhiều người vẫn lựa chọn bước tiếp, học cách yêu thương bản thân, vun đắp lại những giá trị tích cực và mở lòng với cuộc sống. Sau những mất mát, điều còn lại không chỉ là những vết thương đã lành mà còn là sự trưởng thành, bản lĩnh và niềm tin để bắt đầu một hành trình mới.