Tin vui cho người thích ăn đậu phộng

Đậu phộng là loại thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm giảm viêm, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch, thậm chí hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.
Tốt cho sức khỏe tim mạch
Ăn đậu phộng với lượng vừa phải giúp giảm cholesterol "xấu" và tăng cholesterol "tốt" trong cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhờ lượng chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và protein dồi dào, đậu phộng giúp giảm huyết áp, hỗ trợ bảo vệ tim.
Ngoài ra, thực phẩm này còn chứa các chất chống oxy hóa như resveratrol và axit amin giúp bảo vệ lớp lót bên trong của động mạch khỏi chứng xơ vữa động mạch, tức là sự tích tụ chất béo, cholesterol và các chất khác trong và trên thành động mạch.
Kiểm soát đường huyết
Đối với người bị tiểu đường, đậu phộng được coi là lựa chọn ăn vặt lành mạnh. Chúng giàu chất dinh dưỡng và không chứa chất béo không tốt cho sức khỏe, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Ngoài ra, đậu phộng còn chứa magiê, giúp điều chỉnh phản ứng insulin trong cơ thể. Insulin giúp đường trong máu đi vào các tế bào để được chuyển hóa thành năng lượng.
Giảm viêm
Đậu phộng là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh tốt, đến từ axit oleic - cùng một hợp chất được tìm thấy trong dầu ô liu. Đặc tính này trong đậu phộng giúp chống lại chứng viêm và các gốc tự do trong tế bào.
Có thể ngăn ngừa một số loại ung thư
Đậu phộng chứa một lượng protein đáng kể, hàm lượng vitamin E cao và là nguồn cung cấp resveratrol tuyệt vời - chất chống oxy hóa polyphenol khác, được cho là giúp giảm nguy cơ ung thư.
Có lợi cho việc giảm cân
Đậu phộng là món ăn nhẹ thân thiện với việc giảm cân vì có hàm lượng protein và chất xơ cao. Cả hai chất dinh dưỡng này đều hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng. Trong khi protein giúp tăng cường năng lượng, chất xơ làm tăng cảm giác no, giúp hạn chế việc ăn các thực phẩm không lành mạnh, nhiều calo.
