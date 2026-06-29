Cách sơ chế thịt sống còn nguy hiểm hơn cả không rửa

Rửa thịt sống trước khi nấu là thói quen phổ biến của nhiều gia đình. Không ít người còn dùng muối, giấm hoặc chanh để ngâm, với mong muốn loại bỏ vi khuẩn, khử mùi và giúp thực phẩm sạch hơn trước khi chế biến.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đây lại là một thói quen không được khuyến khích. Việc rửa thịt không giúp loại bỏ hoàn toàn những vi khuẩn này, thậm chí còn có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm sang các thực phẩm và dụng cụ khác trong bếp.

Rửa thịt có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong gian bếp. Ảnh: Magnific.

Muối, giấm hay chanh có thực sự diệt được vi khuẩn?

Ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại các khu vực vẫn phổ biến chợ truyền thống hoặc giết mổ nhỏ lẻ, việc rửa thịt được xem như một bước làm sạch để loại bỏ máu, vụn xương hoặc các tạp chất còn sót lại sau quá trình giết mổ. Một số người còn ngâm thịt với nước muối, giấm hoặc nước cốt chanh trước khi chế biến vì cho rằng các nguyên liệu có tính axit sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn.

Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy các dung dịch có tính axit như giấm hoặc nước cốt chanh có thể làm giảm số lượng vi khuẩn trên bề mặt thịt trong những điều kiện nhất định.

Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ giới hạn ở bề mặt và không đủ để bảo đảm an toàn thực phẩm. Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy các phương pháp này có thể tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn hoặc virus gây bệnh trong thịt sống.

Trong khi đó, nước sạch gần như không có khả năng loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh. Cách duy nhất được chứng minh có thể tiêu diệt hiệu quả những tác nhân này là nấu thịt chín ở nhiệt độ an toàn.

Vì sao rửa thịt còn có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc?

Nguy cơ lớn nhất của việc rửa thịt không nằm ở hiện tượng nhiễm khuẩn chéo. Thịt sống có thể chứa các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli (E. coli) và Listeria.

Khi thịt được rửa dưới vòi nước, các giọt nước nhỏ có thể mang theo những vi khuẩn này bắn ra xung quanh, bám lên bồn rửa, mặt bếp, dao, thớt hoặc các thực phẩm ăn sống như rau và trái cây.

Thay vào đó, hãy áp dụng quy trình làm sạch an toàn bằng cách xả một chậu nước nhỏ cố định, sau đó cho thịt vào ngâm và vuốt rửa thật nhẹ nhàng để bám bẩn tự động lắng xuống đáy chậu mà không làm bắn các giọt nước li ti chứa vi khuẩn ra không khí. Sau khi vớt thịt ra, hãy dùng khăn giấy nhà bếp thấm thật khô bề mặt miếng thịt rồi bỏ ngay giấy vào thùng rác. Cuối cùng, hãy đổ phần nước bẩn đi và ngay lập tức dùng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để vệ sinh thật kỹ lòng bồn rửa, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ phát tán khuẩn Salmonella hay E. coli sang các khu vực khác trong nhà bếp.

Nếu những thực phẩm này không được nấu lại, vi khuẩn có thể theo đó xâm nhập vào cơ thể và gây ngộ độc. Ngay cả khi rửa bồn rửa hoặc mặt bếp bằng nước rửa chén, vi khuẩn cũng không phải lúc nào được loại bỏ hoàn toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo người nội trợ nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Sau khi tiếp xúc với thịt sống, cần rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây; sử dụng dao và thớt riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín; đồng thời vệ sinh sạch các dụng cụ, bề mặt chế biến sau mỗi lần sử dụng. Thịt sống cũng nên được bảo quản riêng với thực phẩm ăn liền để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Quan trọng nhất, hãy nấu chín thịt đúng nhiệt độ khuyến cáo. Đây vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt vi khuẩn và virus gây bệnh, giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho cả gia đình.