Vì sao không nên dùng sữa tắm, dầu gội ở khách sạn?

Loại sữa tắm và dầu gội đựng trong chai sứ hay thủy tinh được làm đầy thường xuyên ở khách sạn có thể chứa nhiều vi khuẩn.
Thay vì cung cấp các bộ dầu gội, sữa tắm mini của các thương hiệu cao cấp để tăng trải nghiệm cho du khách như trước đây, hiện nhiều khách sạn đã chuyển sang sử dụng bình lớn bằng sứ hay thủy tinh để bảo vệ môi trường và giảm chi phí. Những chai lớn này sẽ được làm đầy (tái nạp) khi khách dùng hết. Nhiều người đặt câu hỏi việc sử dụng những chai dạng này có an toàn hoặc hợp vệ sinh hay không?
Tiến sĩ Charles Gerba, giáo sư virus học tại Đại học Arizona (Mỹ), khuyến nghị nên thận trọng và khuyên du khách mang theo các chai đồ dùng cá nhân khi đi du lịch. Những chai lớn có thể nạp đầy lại trong phòng khách sạn thường sẽ bị mở nắp và những khách trước đó có thể vô tình hoặc cố ý cho bất kỳ thứ gì vào bên trong.
Ngay cả khi các chai được khóa lại và chỉ nhân viên buồng phòng mới có thể mở, việc sử dụng những đồ dùng chung vẫn không thực sự đảm bảo vệ sinh.
Ông Charles Gerba cảnh báo: "Vi khuẩn sẽ sinh sôi mạnh ở các bình đựng sữa tắm và dầu gội dạng tái nạp. Phần lớn các nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào xà phòng rửa tay, nhưng cũng đã có nghiên cứu về dầu gội, sữa tắm trong khách sạn. Và tất cả đều có vi khuẩn phát triển với số lượng lớn".
Những bình chứa có thể châm đầy này thường không được làm sạch kỹ giữa các lần sử dụng. Nhân viên dọn dẹp chỉ lau bên ngoài khi dọn phòng tắm. Việc các bình lớn này được đổ hết và vệ sinh thường xuyên rất khá hiếm.
Tiến sĩ Gerba giải thích thêm nhóm vi khuẩn hình que (coliform) gây nhiễm khuẩn, tiêu chảy và bệnh đường ruột có thể tồn tại trong xà phòng và tiếp tục sinh sôi. Chúng tôi nhận thấy khi các bình được châm thêm dung dịch mới, số lượng vi khuẩn tạm thời giảm vì trong đó có một số thành phần kháng khuẩn. Nhưng sau đó chúng nhanh chóng tăng trở lại.
Dường như các sản phẩm vệ sinh cá nhân dạng tái nạp sẽ còn tồn tại lâu. Các bang ở Mỹ đã ban hành quy định yêu cầu tất cả khách sạn sử dụng loại đồ dùng này. Bang California đi đầu khi cấm các sản phẩm vệ sinh cá nhân dùng một lần từ năm 2018, sau đó là Washington và đến cuối năm 2024, tất cả các khách sạn ở Mỹ có hơn 50 phòng đều phải tuân thủ điều này.
Vậy làm thế nào để đảm bảo vệ sinh? Cách tốt nhất để vừa đảm bảo môi trường bền vững, vừa an toàn cho bản thân là mang theo các chai đồ dùng vệ sinh có thể tái sử dụng khi đi du lịch. Khi đó, du khách sẽ biết chính xác bên trong có gì và mức độ vệ sinh ra sao, đồng thời cũng giúp yên tâm hơn.
Vi chất dinh dưỡng là các chất mà cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Đối với chị N.N.Y (25 tuổi, TP.HCM), mỗi bữa cho con ăn không còn là khoảng thời gian gắn kết vui vẻ mà gần như trở thành một “cuộc chiến”. Thế nhưng, sau khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ và kiên trì đồng hành cùng con, bé Dâu đã có sự thay đổi, con hào hứng với bữa ăn, ăn nhiều hơn và dần tăng cân. Bạn có muốn biết chị N.N.Y đã làm gì để giúp bé Dâu vượt qua tình trạng này?
Biếng ăn, kén ăn ở trẻ là tình trạng khiến nhiều cha mẹ lo lắng vì có thể làm tăng nguy cơ khiến con chậm tăng cân, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng [1]. Việc dùng sữa chua uống men sống lợi khuẩn được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ để con ăn ngon và đạt được các cột mốc phát triển tốt hơn.
Sự lo lắng quá mức đôi khi khiến cha mẹ áp dụng những biện pháp thiếu khoa học, vô tình ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ và làm tình trạng biếng ăn trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, việc hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến biếng ăn là bước quan trọng giúp cha mẹ lựa chọn cách chăm sóc con phù hợp.
Ngày 12/11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm kem bôi da Thuần Mộc do Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Gừng là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong mỗi gian bếp của người Việt. Trong thành phần của gừng có chứa những hợp chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại những vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài môi trường.
Trước khi mùa đông đến, hãy bắt đầu ăn tỏi ngâm mật ong – một thói quen nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mùa lạnh.
Các bệnh tim mạch không chỉ phổ biến ở người lớn mà còn có tỷ lệ xảy ra khá cao ở trẻ em. Các bệnh tim mạch thường gặp ở trẻ em thường có diễn biến nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị tích cực.
Trong các bữa ăn hằng ngày, rau củ quả đóng vai trò quan trọng trong thực đơn và là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu. Cách rửa rau sạch, mặc dù đơn giản nhưng có những phương pháp khi rửa rau để đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.