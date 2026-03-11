Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8%

Ngày 9-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến lương cơ sở sẽ tăng 8%, từ 1-7-2026.

Lương cơ sở hiện này là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Hiện nay lương của công chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng dự kiến 8%, bảng lương của công chức từ 1-7-2026 sẽ như sau (đơn vị: đồng):

Chuyên gia cao cấp

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 1 8,8 20.592.000 22.264.000 2 9,4 21.996.000 23.782.000 3 10 23.400.000 25.300.000

Công chức loại A3 - nhóm A3.1

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng

Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 6,2 14.508.000 15.686.000 2 6,56 15.350.400 16.596.800 3 6,92 16.192.800 17.507.600 4 7,28 17.035.200 18.418.400 5 7,64 17.877.600 19.329.200 6 8,0 18.720.000 20.240.000

Công chức loại A3 - nhóm A3.2

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng

Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 5,75 13.455.000 14.547.500 2 6,11 14.297.400 15.458.300 3 6,47 15.139.800 16.369.100 4 6,83 15.892.200 17.279.900 5 7,19 16.824.600 18.190.700 6 7,55 17.667.000 19.101.500

Công chức loại A2 - nhóm A2.1

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 4,4 10.296.000 11.132.000 2 4,74 11.091.600 11.992.200 3 5,08 11.887.200 12.852.400 4 5,42 12.682.800 13.712.600 5 5,76 13.478.400 14.572.800 6 6,1 14.274.000 15.433.000 7 6,44 15.069.600 16.293.200 8 6,78 15.865.200 17.153.400

Công chức loại A2 - nhóm A2.2

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 4 9.360.000 10.120.000 2 4,34 10.155.600 10.980.200 3 4,68 10.951.200 11.840.200 4 5,02 11.746.800 12.700.600 5 5,36 12.542.400 13.560.800 6 5,7 13.338.000 14.421.000 7 6,04 14.133.600 15.281.200 8 6,38 14.929.200 16.141.400

Công chức loại A1

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng

Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 2,34 5.475.600 5.920.200 2 2,67 6.247.800 6.755.100 3 3 7.020.000 7.590.000 4 3,33 7.792.200 8.424.900 5 3,66 8.564.400 9.259.800 6 3,99 9.336.600 10.094.700 7 4,32 10.108.800 10.929.600 8 4,65 10.881.000 11.764.500 9 4,98 11.653.200 12.599.400

Công chức loại A0

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng

Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 2,1 4.914.000 5.313.000 2 2,41 5.639.400 6.097.300 3 2,72 6.364.800 6.881.600 4 3,03 7.090.200 7.665.900 5 3,34 7.815.600 8.450.200 6 3,65 8.541.000 9.234.500 7 3,96 9.266.400 10.018.800 8 4,27 9.991.800 10.803.100 9 4,58 10.717.200 11.587.400 10 4,89 11.442.600 12.371.700

Công chức loại B

Cột 1 Cột 2 Mức lương hiện hưởng

Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 1,86 4.352.400 4.705.800 2 2,06 4.820.400 5.211.800 3 2,26 5.288.400 5.717.800 4 2,46 5.756.400 6.223.800 5 2,66 6.224.400 6.729.800 6 2,86 6.692.400 7.235.800 7 3,06 7.160.400 7.741.800 8 3,26 7.628.400 8.247.800 9 3,46 8.096.400 8.753.800 10 3,66 8.564.400 9.259.800 11 3,86 9.032.400 9.765.800 12 4,06 9.500.400 10.271.800

Công chức loại C - nhóm C1

Bậc Cột 2 Mức lương hiện hưởng

Cột 4 1 1,65 3.861.000 4.174.500 2 1,83 4.282.200 4.629.900 3 2,01 4.703.400 5.085.300 4 2,19 5.124.600 5.540.700 5 2,37 5.545.800 5.996.100 6 2,55 5.967.000 6.451.500 7 2,73 6.388.200 6.906.900 8 2,91 6.809.400 7.362.300 9 3,09 7.230.600 7.817.700 10 3,27 7.651.800 8.273.100 11 3,45 8.073.000 8.728.500 12 3,63 8.494.200 9.183.900

Công chức loại C - nhóm C2

Cột 1 Cột 2 Mức lương hiện hưởng

Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 1,5 3.510.000 3.795.000 2 1,68 3.931.200 4.250.400 3 1,86 4.352.400 4.705.800 4 2,04 4.773.600 5.161.200 5 2,22 5.194.800 5.616.600 6 2,4 5.616.000 6.072.000 7 2,58 6.037.200 6.527.400 7 2,76 6.458.400 6.982.800 9 2,94 6.879.600 7.438.200 10 3,12 7.300.800 7.893.600 11 3,3 7.722.000 8.349.000 12 3,48 8.143.200 8.804.400

Công chức loại C - nhóm C3

Bậc lương Hệ số lương Mức lương hiện hưởng

Mức lương dự kiến từ 1-7-2026

1 1,35 3.159.000 3.415.500 2 1,53 3.580.200 3.870.900 3 1,71 4.001.400 4.326.300 4 1,89 4.422.600 4.781.700 5 2,07 4.843.800 5.237.100 6 2,25 5.265.000 5.692.500 7 2,43 5.686.200 6.147.900 8 2,61 6.107.400 6.603.300 9 2,79 6.528.600 7.058.700 10 2,97 6.949.800 7.514.100 11 3,15 7.371.800 7.969.500 12 3,33 7.792.200 8.424.900