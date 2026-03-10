Hà Tĩnh không có trường hợp bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

Việc thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP được Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Vừa qua, một số trang mạng xã hội thông tin về việc cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc nếu thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định đã gây không ít băn khoăn, lo lắng cho nhiều người.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, các quy định về thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc của công chức, viên chức khi chi sai quy định đã được nêu rõ tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Đến ngày 15/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế thay thế Nghị định 29/2023/NĐ-CP, trong đó một số nội dung thuộc Nghị định 29/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục được thực hiện.

Cụ thể, tại Khoản 6 Điều 13 của Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định: “Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định thì thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, thu hồi các quyết định giải quyết tinh giản biên chế và bố trí cho những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chế trở lại làm việc; đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế”.

Ông Mai Trường Sinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: “Tính đến ngày 1/3/2026, tổng số đối tượng nghỉ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên địa bàn Hà Tĩnh là 1.209 người, trong đó có 35 cán bộ, công chức, viên chức và 1.174 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tổng kinh phí chi trả gần 197 tỷ đồng”.

Hà Tĩnh đã chi trả gần 197 tỷ đồng cho 1.209 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện tinh giản biên chế.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh khẳng định: “Quá trình thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh luôn được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã rà soát kỹ đối tượng, đối chiếu các điều kiện theo quy định và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm (kèm theo danh sách các đối tượng cụ thể). Hồ sơ sau đó được thẩm định qua nhiều bước, từ cấp cơ sở đến cơ quan chuyên môn của tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách. Nhờ vậy, việc chi trả chế độ cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do tinh giản biên chế được thực hiện đúng quy định, không phát sinh sai sót phải thu hồi kinh phí”.

Cán bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh rà soát kỹ hồ sơ, đảm bảo đúng đối tượng.

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh không có trường hợp nào bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do tinh giản biên chế, qua đó góp phần giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm khi thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo quy định.