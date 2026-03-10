Hà Tĩnh không có trường hợp bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

(Baohatinh.vn) - Nhờ làm tốt các quy trình, quy định của pháp luật, Hà Tĩnh không có trường hợp nào bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do thực hiện tinh giản biên chế.
Vừa qua, một số trang mạng xã hội thông tin về việc cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc nếu thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định đã gây không ít băn khoăn, lo lắng cho nhiều người.
Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, các quy định về thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc của công chức, viên chức khi chi sai quy định đã được nêu rõ tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Đến ngày 15/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế thay thế Nghị định 29/2023/NĐ-CP, trong đó một số nội dung thuộc Nghị định 29/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục được thực hiện.
Cụ thể, tại Khoản 6 Điều 13 của Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định: “Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định thì thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, thu hồi các quyết định giải quyết tinh giản biên chế và bố trí cho những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chế trở lại làm việc; đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế”.
Ông Mai Trường Sinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: “Tính đến ngày 1/3/2026, tổng số đối tượng nghỉ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên địa bàn Hà Tĩnh là 1.209 người, trong đó có 35 cán bộ, công chức, viên chức và 1.174 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tổng kinh phí chi trả gần 197 tỷ đồng”.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh khẳng định: “Quá trình thực hiện tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh luôn được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã rà soát kỹ đối tượng, đối chiếu các điều kiện theo quy định và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm (kèm theo danh sách các đối tượng cụ thể). Hồ sơ sau đó được thẩm định qua nhiều bước, từ cấp cơ sở đến cơ quan chuyên môn của tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách. Nhờ vậy, việc chi trả chế độ cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do tinh giản biên chế được thực hiện đúng quy định, không phát sinh sai sót phải thu hồi kinh phí”.
Đến thời điểm này, Hà Tĩnh không có trường hợp nào bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do tinh giản biên chế, qua đó góp phần giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm khi thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo quy định.
Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...
Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 8 có buổi tiếp xúc với cử tri trước bầu cử.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tăng cường tiếp xúc, đối thoại; lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền...
Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.
Ông Phạm Nghĩa cam kết nếu được bầu vào HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tìm hiểu, nắm bắt thông tin từ thực tiễn cơ sở để tham gia có hiệu quả vào việc thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại các kỳ họp.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Quốc Hùng sẽ đem hết tâm sức, kinh nghiệm của mình để quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri...
Bà Nguyễn Ny Hương sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, phát huy hiệu quả vai trò của thanh niên Hà Tĩnh trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương.
Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ủy ban bầu cử các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử.
Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ứng viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cam kết, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và có tính khả thi cao.
Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại xã Kỳ Lạc.
Nếu được tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bà Nguyễn Thị Thúy Nga sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND để góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...
Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tôi mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách thiết thực về việc làm, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường an toàn để mỗi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc.
Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của ông Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, sẽ siết chặt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại, an toàn...
Ứng cử viên Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hạ tầng chiến lược, tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chương trình hành động của ứng cử viên Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; từng bước xây dựng Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, có môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 cam kết chú trọng hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân các xã trong cụm.