Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 10/3, tại xã Cẩm Lạc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX thuộc đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 3. Tham dự hội nghị có các ứng viên: ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; đông đảo cử tri trên địa bàn. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ hội trường xã Cẩm Lạc đến hội trường xã Cẩm Xuyên.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe thông qua danh sách và tiểu sử 8 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 3 (gồm các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa).

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua danh sách 8 ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 3.

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 3 (theo thứ tự A, B, C): 1. Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm. 2. Bà Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 3. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh. 4. Bà Lê Ngọc Mỹ - viên chức Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh. 5. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 7. Ông Trần Hữu Quý - Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 8. Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thiên Cầm.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, cá nhân sẽ có thêm điều kiện, thẩm quyền để phản ánh, kiến nghị và giám sát việc giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Với vai trò, trách nhiệm và trên cương vị công tác của mình, bản thân tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực; thể hiện rõ chính kiến trước những vấn đề mới, khó và phức tạp; luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết; lấy hiệu quả thực chất và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực tác động lớn đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trên cương vị công tác của mình, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào thực tiễn; nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp, phát huy vai trò động lực của Khu kinh tế Vũng Áng, thúc đẩy các dự án chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ cao; phát triển mạnh kinh tế biển, dịch vụ và logistics; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, liên kết chuỗi, bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thực chất; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ.

Bà Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ phát huy kiến thức và kinh nghiệm trong công tác, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri và chịu sự giám sát của Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh và những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm trình bày chương trình hành động.

Ông Trần Hữu Quý - Phó Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thiên Cầm trình bày chương trình hành động.

Trên cương vị công tác, các ứng viên cũng cam kết sẽ quan tâm đề xuất các chính sách để khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế; đồng hành cùng địa phương trong quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển kinh tế; quan tâm chính sách hỗ trợ nông dân; kiến nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, phòng chống thiên tai...

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sẽ dành hết tâm huyết, trách nhiệm, tiếng nói đại diện cho cử tri và Nhân dân trên diễn đàn HĐND tỉnh.

Cử tri Nguyễn Công Tam (thôn 3, xã Cẩm Lạc) kiến nghị có chính sách hỗ trợ người dân thiệt hại nặng sau các trận bão lớn năm 2025.

Nhiều cử tri cũng kiến nghị một số nội dung như: quan đầu đầu tư hạ tầng vùng nông thôn; có chính sách hỗ trợ người dân thiệt hại nặng sau các trận bão lớn năm 2025; sớm triển khai dự án nước sạch cho các xã phía Nam huyện Cẩm Xuyên cũ; tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; giảm việc tang, việc cưới; quan tâm quy hoạch, kiểm soát rừng phòng hộ...

Cử tri Nguyễn Văn Điển (thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc) đề nghị tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ cho cán bộ xã để giảm bớt khó khăn, an tâm công tác.

Bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh cảm ơn ý kiến của cử tri. Chủ trì hội nghị và các ứng cử viên xin tiếp thu, đồng thời sẽ phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của quý vị cử tri đến các cấp, các ngành.