Ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện từ ngày 7/3.

Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sau hơn 10 ngày điều hành Viện thay GS Châu Văn Minh chuyển công tác.

Ông Trần Hồng Thái. Ảnh: Xuân Hoa
Ông Trần Hồng Thái 52 tuổi, quê Hà Tĩnh; giáo sư, tiến sĩ Khoa học trái đất và Toán học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Ông từng học tập tại Nga và bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Heidelberg (Đức).

Trong quá trình công tác, ông có nhiều năm làm việc trong hệ thống khí tượng thủy văn. Ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và phát triển các hệ thống quan trắc, phân tích dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ quản lý nhà nước và phòng chống thiên tai.

Ông sau đó được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, phát triển công nghệ và chuyển giao kết quả khoa học vào sản xuất, đời sống.

Tháng 8/2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, ông tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng mới, tham gia điều hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào tháng 9/2025 và điều hành Viện từ 26/2 khi GS Châu Văn Minh (65 tuổi) chuyển sang giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Trần Tú Anh

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Trần Tú Anh

Ứng viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cam kết, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và có tính khả thi cao.
Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Vũng Áng

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Vũng Áng

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Mai Thủy

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Mai Thủy

Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tôi mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách thiết thực về việc làm, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường an toàn để mỗi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Báu Hà

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Báu Hà

Ứng cử viên Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hạ tầng chiến lược, tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Phan Thiên Định

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Phan Thiên Định

Chương trình hành động của ứng cử viên Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; từng bước xây dựng Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, có môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Nhật Tân

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trần Nhật Tân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 cam kết chú trọng hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân các xã trong cụm.
Chương trình hành động của ứng viên ĐBQH Lê Thành Đông

Chương trình hành động của ứng viên ĐBQH Lê Thành Đông

Ông Lê Thành Đông - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh, ứng cử ĐBQH khóa XVI cam kết nâng cao bản lĩnh, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường giám sát, cải cách hành chính; tranh thủ nguồn lực phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh và thường xuyên lắng nghe, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc với cử tri Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất chính đáng đến các diễn đàn của Quốc hội.
Nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương nắm chắc tình hình diễn biến thế giới để điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.
Các tổ bầu cử "chạy nước rút" cho ngày hội non sông

Các tổ bầu cử "chạy nước rút" cho ngày hội non sông

Hơn 10 ngày nữa, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu cử. Để ngày hội non sông diễn ra thành công, các tổ bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai những phần việc cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.