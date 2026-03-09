Ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện từ ngày 7/3.
Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sau hơn 10 ngày điều hành Viện thay GS Châu Văn Minh chuyển công tác.
Ông Trần Hồng Thái 52 tuổi, quê Hà Tĩnh; giáo sư, tiến sĩ Khoa học trái đất và Toán học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Ông từng học tập tại Nga và bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Heidelberg (Đức).
Trong quá trình công tác, ông có nhiều năm làm việc trong hệ thống khí tượng thủy văn. Ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và phát triển các hệ thống quan trắc, phân tích dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ quản lý nhà nước và phòng chống thiên tai.
Ông sau đó được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, phát triển công nghệ và chuyển giao kết quả khoa học vào sản xuất, đời sống.
Tháng 8/2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, ông tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng mới, tham gia điều hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào tháng 9/2025 và điều hành Viện từ 26/2 khi GS Châu Văn Minh (65 tuổi) chuyển sang giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.
Bà Nguyễn Ny Hương sẽ chủ động đề xuất và tích cực tham gia hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, phát huy hiệu quả vai trò của thanh niên Hà Tĩnh trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương.
Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ủy ban bầu cử các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử.
Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ứng viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cam kết, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và có tính khả thi cao.
Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 2 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử tại xã Kỳ Lạc.
Nếu được tín nhiệm bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bà Nguyễn Thị Thúy Nga sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu HĐND để góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...
Là một nữ ứng cử viên, tôi đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em - những đối tượng cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển toàn diện. Tôi mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách thiết thực về việc làm, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường an toàn để mỗi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc.
Chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của ông Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, sẽ siết chặt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại, an toàn...
Ứng cử viên Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, sẽ tập trung nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hạ tầng chiến lược, tạo động lực bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chương trình hành động của ứng cử viên Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; từng bước xây dựng Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, có môi trường sống và làm việc ngày càng tốt hơn.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 cam kết chú trọng hoàn thiện cơ chế, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân các xã trong cụm.
Ông Lê Thành Đông - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh, ứng cử ĐBQH khóa XVI cam kết nâng cao bản lĩnh, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường giám sát, cải cách hành chính; tranh thủ nguồn lực phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh và thường xuyên lắng nghe, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Tiếp xúc với cử tri Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất chính đáng đến các diễn đàn của Quốc hội.
Các ứng cử viên HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động trách nhiệm, gần dân, vì sự phát triển của địa phương.
Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026 diễn ra vào sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...
Trong 5 lãnh đạo mới thuộc Chính phủ vừa được chỉ định, bổ nhiệm có Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng 3 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương nắm chắc tình hình diễn biến thế giới để điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.
Hơn 10 ngày nữa, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu cử. Để ngày hội non sông diễn ra thành công, các tổ bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai những phần việc cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất.