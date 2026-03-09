Ông Trần Hồng Thái làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sau hơn 10 ngày điều hành Viện thay GS Châu Văn Minh chuyển công tác.

Ông Trần Hồng Thái. Ảnh: Xuân Hoa

Ông Trần Hồng Thái 52 tuổi, quê Hà Tĩnh; giáo sư, tiến sĩ Khoa học trái đất và Toán học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Ông từng học tập tại Nga và bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Heidelberg (Đức).

Trong quá trình công tác, ông có nhiều năm làm việc trong hệ thống khí tượng thủy văn. Ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và phát triển các hệ thống quan trắc, phân tích dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ quản lý nhà nước và phòng chống thiên tai.

Ông sau đó được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, phát triển công nghệ và chuyển giao kết quả khoa học vào sản xuất, đời sống.

Tháng 8/2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, ông tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng mới, tham gia điều hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào tháng 9/2025 và điều hành Viện từ 26/2 khi GS Châu Văn Minh (65 tuổi) chuyển sang giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.