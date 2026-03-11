[Infographic] Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ khi người dân tích trữ xăng, dầu

Lật thuyền khi xem đua ghe, hai mẹ con tử vong 28/02/2026 08:57 Thuyền chở 11 người đi xem đua ghe ở lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, phường Thuận An (TP Huế) bất ngờ bị chìm, hai mẹ con tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà 27/02/2026 11:20 Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bắt khẩn cấp đối tượng lao xe ôtô vào đám đông tại Đà Lạt 27/02/2026 06:29 Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng đã thực hiện hành vi lái xe ôtô tông vào đám đông tại khu vực cây xăng dầu Anh Phát, số 01 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương-Đà Lạt gây thương tích cho nhiều người.

[Infographic] Chi phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở năm 2026 26/02/2026 05:30 Người dân cần nắm rõ cách tính chi phí chuyển đất vườn sang đất ở để chủ động tài chính khi làm thủ tục.

Cảnh giác khi mua vàng online ngày vía Thần Tài 25/02/2026 15:19 Nhu cầu mua vàng cầu may tăng cao dịp vía Thần Tài kéo theo nguy cơ phát sinh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, đòi hỏi người dân Hà Tĩnh nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến.

Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ 24/02/2026 16:36 Các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa nổ, bên cạnh doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng như hiện nay.

Từ 1/3/2026, cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử toàn quốc 24/02/2026 08:53 Từ 1/3/2026, chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Tìm thấy 6 nạn nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà 22/02/2026 18:23 Chiều 22/2, lực lượng cứu hộ đã vớt được toàn bộ 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà sau gần một ngày tìm kiếm liên tục trên lòng hồ.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà 22/02/2026 06:23 Công an xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 21/2, trên hồ Thác Bà xảy vụ tai nạn giao thông đường thủy khiến 6 người mất tích.

"Canh" lửa cho mọi nhà an vui 21/02/2026 05:14 Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”, giúp Nhân dân vui Tết trọn vẹn, ý nghĩa.

Giữ vững bình yên cho người dân đón Tết, vui xuân 19/02/2026 15:00 Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác giữ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, hạnh phúc.

2 người bị bắt vì mua 2 con hổ 400kg nấu cao bán dịp Tết 14/02/2026 12:24 Hoàng Cao Đạt và Nguyễn Doãn Sơn giao dịch mua hai con hổ trưởng thành nặng gần 400 kg, đang cấp đông chờ nấu cao bán dịp Tết Nguyên đán thì bị phát hiện.

Triệt phá chuyên án lừa đảo đặc biệt lớn, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng 13/02/2026 22:52 Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng rủ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây thuốc lá điện tử quy mô đặc biệt lớn 13/02/2026 16:10 Lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ gần 50.000 sản phẩm các loại với tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Chế tạo pháo nổ, nam thanh niên bị khởi tố 13/02/2026 11:07 Nguyễn Viết Tài xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) khai nhận đặt mua pháo hoa nổ qua mạng xã hội và tự tìm hiểu, mua vật liệu trên mạng để chế tạo pháo nổ nhằm mục đích sử dụng trong dịp Tết.

Hà Tĩnh: Phá đường dây làm “thuốc tăng cân đông y” từ bột ngô, thuốc tây 11/02/2026 10:51 Các đối tượng sử dụng bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói thành phẩm bán trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh, thành khác.

Chữa bệnh bằng tâm linh dẫn đến chết người, lĩnh 9 năm tù 11/02/2026 05:28 Sau khi uống rượu bia, Phạm Hữu Tình (trú xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đã kéo nạn nhân, đánh nhiều cái vào người, mặt, đầu, chân khiến người này tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.

Xử phạt công dân ở Hương Sơn đăng tin sai sự thật, xúc phạm CSGT 10/02/2026 12:35 Công an xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp có hành vi chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 0,5 kg ma túy đá 10/02/2026 10:48 Quá trình bắt giữ và khám xét, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ 0,5 kg nghi là ma túy đá cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật 09/02/2026 17:32 Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện về bối cảnh, sự cần thiết phải sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay...

Đánh ghen, lột nhẫn vàng người yêu cũ của chồng, cả hai vợ chồng vào vòng lao lí 07/02/2026 05:16 Chỉ vì nghi ngờ chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ, Duyên (trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) dùng bạo lực chiếm nhẫn vàng, kính và dép, kéo cả chồng vào vòng lao lý.

Tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân 06/02/2026 16:31 Năm 2026, Sở Tư pháp Hà Tĩnh và 7 đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Thông tin chính thức về việc bắt nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 06/02/2026 14:03 Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng để lấy tiền.

Hé lộ quá khứ bất hảo của nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai 06/02/2026 09:27 Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai xảy ra ngày 19/1, cơ quan chức năng đã hé lộ những manh mối về các nghi phạm liên quan trong vụ án.

Sản xuất hơn 60.000 lít giấm "lên men tự nhiên" từ axit công nghiệp 05/02/2026 13:53 Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (SN 1992, trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Làm hộ chiếu trực tuyến: Thuận tiện, nhanh gọn, tiết kiệm 04/02/2026 14:27 Nhờ làm hộ chiếu trực tuyến, người dân đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hà Tĩnh) giảm mạnh; đồng thời, nâng cao tính minh bạch và sự hài lòng trong phục vụ.

Sổ đỏ đã được tích hợp trên VNeID 04/02/2026 05:00 VNeID vừa được cập nhật với nhiều tính năng mới, đáng chú ý là sổ đỏ đã được tích hợp trên ứng dụng.

Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả 03/02/2026 21:45 Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Xử phạt người đăng tin thất thiệt "vụ ăn tiết canh dê nghi bị liên cầu lợn" 03/02/2026 17:12 Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị V. (SN 1992, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) do đăng tin thất thiệt trên mạng xã hội.