Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

[Infographic] Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ khi người dân tích trữ xăng, dầu

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình giá xăng, dầu tăng đột biến đã xuất hiện tình trạng người dân Hà Tĩnh mang theo can, thùng chứa loại lớn để mua xăng, dầu về tích trữ trong gia đình. Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao tại gia đình và khu dân cư.

1.png

Tin liên quan

Tags:

#Cảnh báo nguy cơ cháy #nổ khi người dân tích trữ xăng #dầu

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ TNGT đường thuỷ làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái tàu chở đá là Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.
Cảnh giác khi mua vàng online ngày vía Thần Tài

Cảnh giác khi mua vàng online ngày vía Thần Tài

Nhu cầu mua vàng cầu may tăng cao dịp vía Thần Tài kéo theo nguy cơ phát sinh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, đòi hỏi người dân Hà Tĩnh nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến.
"Canh" lửa cho mọi nhà an vui

"Canh" lửa cho mọi nhà an vui

Những ngày đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với “giặc lửa”, giúp Nhân dân vui Tết trọn vẹn, ý nghĩa.
Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.