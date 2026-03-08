Không để tin giả dẫn dắt dư luận về bầu cử

Ngày 5/3 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử.

Hai trường hợp bị xử lý gồm N.Đ.T (SN 1965, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và N.X.C (SN 1963, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Qua làm việc, các cá nhân này thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải thông tin sai sự thật; bình luận, chia sẻ nội dung không đúng sự thật liên quan đến nguyên lãnh đạo tỉnh, trong đó có bài viết mang tính kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.

Tại cơ quan công an, cả hai cho biết do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải trên mạng xã hội nên đã vi phạm pháp luật. Sau đó, các trường hợp đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Cổng thông tin điện tử và Fanpage của phường Vũng Áng đã đăng tải nhiều tin, bài về bầu cử HĐND các cấp.

Tại nhiều địa phương, việc ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội để tuyên truyền về ngày hội bầu cử được triển khai rộng rãi, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, từ đó gây nhiễu loạn và dẫn dắt dư luận. Vì vậy, các địa phương đã tăng cường kiểm soát, lựa chọn nguồn thông tin chính thống, đồng thời chủ động sản xuất nội dung tuyên truyền để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến người dân.

Bà Trần Thị Thìn – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Vũng Áng cho biết: “Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn phường được triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú. Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri được phổ biến rộng rãi qua hệ thống truyền thanh, bảng tin, các nhóm Zalo, Fanpage và nhiều kênh thông tin phù hợp khác. Hàng tuần, các kênh thông tin của phường đăng tải trên 50 tin, bài, phóng sự, video clip, infographic liên quan đến công tác bầu cử với nhiều tuyến nội dung chuyên sâu".

Cũng theo bà Thìn, bên cạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến bầu cử, các nền tảng thông tin chính thống của địa phương thường xuyên phát đi cảnh báo về các thông tin xấu, bịa đặt trên không gian mạng, giúp người dân nâng cao nhận thức, tránh chia sẻ và lan truyền thông tin sai sự thật.

Công an xã Kỳ Khang phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền lưu động về bầu cử.

Chị Nguyễn Thị Minh Hà (thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) chia sẻ: “Nhờ mạng xã hội, các nhóm Zalo, fanpage của địa phương, người dân chúng tôi dễ dàng tiếp cận thông tin về cuộc bầu cử. Tuy nhiên, khi sử dụng mạng xã hội, tôi luôn chú ý kiểm chứng nguồn tin, ưu tiên theo dõi các kênh chính thống. Những thông tin có tiêu đề giật gân, nội dung phiến diện, không dẫn nguồn rõ ràng hoặc kêu gọi chia sẻ nhanh thường cần phải cảnh giác. Vì vậy, trước khi bình luận hay chia sẻ, tôi thường tìm hiểu kỹ để tránh vô tình lan truyền thông tin sai sự thật”.

Thời gian qua, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động và một số phần tử cơ hội chính trị thường đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc liên quan đến công tác nhân sự phục vụ bầu cử nhằm gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân và làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức. Trước tình hình trên, Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử.

Lực lượng công an "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền về việc tiếp cận thông tin liên quan đến bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo, người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, kích động hoặc các nội dung bình luận tiêu cực, gây hiểu lầm liên quan đến cuộc bầu cử, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định. Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ pháp luật, góp phần lan tỏa các thông tin tích cực, chính xác về cuộc bầu cử” - Thượng tá Nguyễn Trường Diệu nhấn mạnh.