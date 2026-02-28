Siết chặt kiểm định khí thải ô tô từ 1/3: Chủ xe cần chú ý gì khi đi đăng kiểm?

5 mức tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô áp dụng từ 1/3

Theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, từ ngày 1/3/2026, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đạt được các mục tiêu về môi trường.

Quyết định này quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô (lắp động cơ cháy cưỡng bức và cháy do nén) tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam; áp dụng đối với tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, kiểm định, sử dụng xe ô tô (lắp động cơ cháy cưỡng bức và cháy do nén) tham gia giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Việc kiểm tra hạng mục khí thải ô tô sẽ được thực hiện theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, áp dụng từ 1/3. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo đó, các xe ô tô phải đáp ứng đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định. Cụ thể như sau:

- Mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999;

- Mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016;

- Mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021;

- Mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022;

-Từ 1/1/2032, áp dụng Mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 trên phạm vi toàn quốc.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của thông số CO, HC và độ khói N (%HSU) của khí thải của xe ô tô được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ (QCVN 85:2025/BNNMT).

Riêng tại hai thành phố Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng tiêu chuẩn cao hơn.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2027 sẽ áp dụng mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021; từ ngày 1/1/2028 sẽ áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022; từ ngày 1/1/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn hai thành phố này phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng tiêu chuẩn về khí thải ô tô cao hơn các tỉnh, thành phố khác. Ảnh: Hoàng Hiệp

Chủ xe cần chú ý gì để không bị đăng kiểm làm khó?

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3 tới. Cục đã yêu cầu các cơ sở đăng kiểm khẩn trương niêm yết công khai lộ trình áp dụng, mức khí thải, quy trình và phương pháp kiểm tra tại khu vực phòng chờ làm thủ tục kiểm định, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, nắm bắt thông tin.

Để tránh cho các xe không đạt kết quả kiểm định, làm phát sinh thời gian và chi phí không đáng có, Cục Đăng kiểm cũng khuyến cáo chủ xe, lái xe chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa đi kiểm định như: thay dầu, thay lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và cảm biến ô xy…

Ngoài ra, chủ phương tiện cần sử dụng nhiên liệu, dầu bôi trơn và nước làm mát động cơ đúng chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải làm việc đúng với thiết kế.

Trao đổi với VietNamNet, giám đốc một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng thiết bị và phần mềm để thực hiện việc kiểm định theo đúng mức tiêu chuẩn khí thải mới. Theo đó, các xe ô tô sẽ được nhập dữ liệu về năm sản xuất để có mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất.

Chủ xe, lái xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa đi kiểm định. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo đại diện trung tâm đăng kiểm, tại thời điểm từ 1/3, đối với các xe ô tô còn giấy chứng nhận đăng kiểm hợp lệ, phương tiện vẫn được phép lưu hành đến hết chu kỳ kiểm định hiện tại và quy định mới về kiểm tra khí thải sẽ được áp dụng từ kỳ kiểm định tiếp theo.

"Nhìn chung quy trình kiểm định không có nhiều thay đổi so với trước đây, chỉ khác biệt về phân mức tiêu chuẩn khí thải. Các xe ô tô, đặc biệt là xe đời cũ vẫn hoàn toàn có thể vượt qua bài test nếu được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên và sử dụng nhiên liệu, phụ gia đúng chuẩn theo khuyến cáo", vị này chia sẻ thêm.