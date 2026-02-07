Đánh ghen, lột nhẫn vàng người yêu cũ của chồng, cả hai vợ chồng vào vòng lao lí

(Baohatinh.vn) - Chỉ vì nghi ngờ chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ, Duyên (trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) dùng bạo lực chiếm nhẫn vàng, kính và dép, kéo cả chồng vào vòng lao lý.
Toà án nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1997) và Phạm Tuấn Anh (SN 2000), đều trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, Tuấn Anh kết hôn với Trần Thị Mỹ Duyên từ tháng 10/2024. Trong quá trình chung sống, Tuấn Anh vẫn liên lạc với người yêu cũ - chị Nguyễn Thị T. (xã Can Lộc), Duyên nhiều lần phát hiện và khuyên chồng chấm dứt.
Đầu tháng 5/2025, Tuấn Anh lưu số điện thoại của chị T. với tên giả và nhiều lần rủ chị vào TP Hà Tĩnh (cũ), chuyển tiền đi lại.
Sáng 22/5, Duyên phát hiện tin nhắn tình cảm, yêu cầu Tuấn Anh đưa chị T. ra gặp.
Trên xe ô tô, Duyên dùng tay, điện thoại đánh vào đầu, giật tóc, cắn vai, chửi bới, quay video và yêu cầu chị T. trả lại tiền chồng chuyển.
Khi chị T. không có tiền, Duyên chiếm đoạt nhẫn vàng trị giá 5,3 triệu đồng, kính râm, dép và mũ lưỡi trai trị giá 570 nghìn đồng.
HĐXX nhận định, Tuấn Anh lái xe theo yêu cầu để ngăn chị T. chống cự, Duyên trực tiếp khống chế ý chí bị hại để chiếm đoạt tài sản.
Sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, bồi thường thiệt hại và đơn xin giảm nhẹ của bị hại, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Mỹ Duyên 3 năm 6 tháng tù; Phạm Tuấn Anh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, cả hai về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 BLHS.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi mua bán, trao đổi hơn 8,4 tỷ email của người dùng trên toàn thế giới, đã xâm nhập, thu thập trái phép thông tin để bán cho các đối tượng khác thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.
Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Với mong muốn chia sẻ niềm vui sau một năm lao động vất vả, không ít người đã công khai thông tin tiền thưởng Tết, thu nhập và các giao dịch tài chính cá nhân lên mạng xã hội, song, hành động tưởng chừng vô hại này cũng tiềm ẩn những rủi ro.
Ngoài 7 đối tượng bị bắt trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (thôn 1, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong quá trình điều tra, có thêm 5 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc.