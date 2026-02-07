Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Đánh ghen, lột nhẫn vàng người yêu cũ của chồng, cả hai vợ chồng vào vòng lao lí

Hương Long
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chỉ vì nghi ngờ chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ, Duyên (trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) dùng bạo lực chiếm nhẫn vàng, kính và dép, kéo cả chồng vào vòng lao lý.

Toà án nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1997) và Phạm Tuấn Anh (SN 2000), đều trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Cướp tài sản”.

bqbht_br_bi-cao-tran-thi-my-duyen-va-pham-tuan-anh-tai-phien-toa-xet-xu-sang-ngay-06022026.jpg
Bị cáo Trần Thị Mỹ Duyên và Phạm Tuấn Anh tại phiên toà xét xử ngày 6/2/2026.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh kết hôn với Trần Thị Mỹ Duyên từ tháng 10/2024. Trong quá trình chung sống, Tuấn Anh vẫn liên lạc với người yêu cũ - chị Nguyễn Thị T. (xã Can Lộc), Duyên nhiều lần phát hiện và khuyên chồng chấm dứt.

Đầu tháng 5/2025, Tuấn Anh lưu số điện thoại của chị T. với tên giả và nhiều lần rủ chị vào TP Hà Tĩnh (cũ), chuyển tiền đi lại.

Sáng 22/5, Duyên phát hiện tin nhắn tình cảm, yêu cầu Tuấn Anh đưa chị T. ra gặp.

Trên xe ô tô, Duyên dùng tay, điện thoại đánh vào đầu, giật tóc, cắn vai, chửi bới, quay video và yêu cầu chị T. trả lại tiền chồng chuyển.

Khi chị T. không có tiền, Duyên chiếm đoạt nhẫn vàng trị giá 5,3 triệu đồng, kính râm, dép và mũ lưỡi trai trị giá 570 nghìn đồng.

HĐXX nhận định, Tuấn Anh lái xe theo yêu cầu để ngăn chị T. chống cự, Duyên trực tiếp khống chế ý chí bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, bồi thường thiệt hại và đơn xin giảm nhẹ của bị hại, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Mỹ Duyên 3 năm 6 tháng tù; Phạm Tuấn Anh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, cả hai về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 BLHS.

Tin liên quan

Tags:

#đánh ghen #cướp tài sản

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Cướp tài sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Ngoài 7 đối tượng bị bắt trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (thôn 1, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong quá trình điều tra, có thêm 5 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc.