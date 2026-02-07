Đánh ghen, lột nhẫn vàng người yêu cũ của chồng, cả hai vợ chồng vào vòng lao lí

Toà án nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1997) và Phạm Tuấn Anh (SN 2000), đều trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Cướp tài sản”.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Duyên và Phạm Tuấn Anh tại phiên toà xét xử ngày 6/2/2026.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh kết hôn với Trần Thị Mỹ Duyên từ tháng 10/2024. Trong quá trình chung sống, Tuấn Anh vẫn liên lạc với người yêu cũ - chị Nguyễn Thị T. (xã Can Lộc), Duyên nhiều lần phát hiện và khuyên chồng chấm dứt.

Đầu tháng 5/2025, Tuấn Anh lưu số điện thoại của chị T. với tên giả và nhiều lần rủ chị vào TP Hà Tĩnh (cũ), chuyển tiền đi lại.

Sáng 22/5, Duyên phát hiện tin nhắn tình cảm, yêu cầu Tuấn Anh đưa chị T. ra gặp.

Trên xe ô tô, Duyên dùng tay, điện thoại đánh vào đầu, giật tóc, cắn vai, chửi bới, quay video và yêu cầu chị T. trả lại tiền chồng chuyển.

Khi chị T. không có tiền, Duyên chiếm đoạt nhẫn vàng trị giá 5,3 triệu đồng, kính râm, dép và mũ lưỡi trai trị giá 570 nghìn đồng.

HĐXX nhận định, Tuấn Anh lái xe theo yêu cầu để ngăn chị T. chống cự, Duyên trực tiếp khống chế ý chí bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, bồi thường thiệt hại và đơn xin giảm nhẹ của bị hại, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Mỹ Duyên 3 năm 6 tháng tù; Phạm Tuấn Anh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, cả hai về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1 Điều 168 BLHS.