Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Mẹ và bé

Men gan bé trai tăng gấp hàng chục lần vì thói quen phổ biến của ba mẹ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bệnh nhi nhập viện với men gan tăng gấp hàng chục lần sau khi gia đình cho trẻ uống thuốc ho tại nhà. Em được chẩn đoán suy gan cấp.

Bệnh nhi 7 tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình trong tình trạng men gan tăng cao bất thường. Trước đó khoảng một tuần, trẻ có biểu hiện ho, chảy mũi nên gia đình tự mua thuốc về cho uống. Tuy nhiên, sau 3 ngày, tình trạng không cải thiện mà xuất hiện thêm sốt, đau bụng và vàng da, khiến gia đình lo lắng đưa trẻ đi khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số men gan của bệnh nhi tăng vọt, với GOT lên tới 1.793 U/L (bình thường dưới 37 U/L) và GPT 1.625 U/L (bình thường dưới 40 U/L), cao gấp hàng chục lần mức bình thường. Bên cạnh đó, trẻ còn có dấu hiệu rối loạn đông máu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị suy gan cấp, theo dõi viêm gan và chưa loại trừ khả năng ngộ độc.

Loại thuốc gia đình mua cho bệnh nhi uống trước đó. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhi được điều trị tích cực bằng truyền dịch, tạm ngừng ăn, kết hợp các biện pháp hỗ trợ thải độc gan và theo dõi chặt chẽ chức năng gan, thận cùng các chỉ số đông máu.

Các bác sĩ cho biết suy gan cấp là một trong những tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, diễn tiến có thể rất nhanh chỉ trong vài ngày.

Khi chức năng gan suy giảm đột ngột, cơ thể không còn khả năng thải độc và tổng hợp các yếu tố đông máu, người bệnh dễ rơi vào hôn mê gan, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết ồ ạt, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Đáng lo ngại, dù các cảnh báo về nguy cơ từ việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc đã được đưa ra nhiều lần, thực tế tại các cơ sở y tế vẫn liên tục ghi nhận các ca bệnh nhập viện trong tình trạng nặng.

Từ thực tế trên, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có tư vấn chuyên môn. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, vàng da, vàng mắt, buồn nôn, chán ăn, đau bụng… cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết.

Việc điều trị cần tuân thủ đúng thuốc, đúng liều, đúng chỉ định của bác sĩ, tránh tự ý tăng giảm liều hoặc kết hợp nhiều loại thuốc không kiểm soát, nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/men-gan-be-trai-tang-gap-hang-chuc-lan-vi-thoi-quen-pho-bien-cua-ba-me-post1636550.html

Tags:

#suy gan #viêm gan #thuốc không rõ nguồn gốc #tự ý dùng thuốc #nguy cơ sức khỏe #chăm sóc trẻ

