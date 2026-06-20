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Đời sống

Lợi ích khi ăn trứng trong mùa hè

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Nhiều người lo ngại ăn trứng vào ngày nắng nóng sẽ gây đầy bụng hoặc tăng thân nhiệt. Tuy nhiên, trứng là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng cho mùa hè, nếu được bảo quản và chế biến đúng cách.

1. Ăn trứng có thực sự làm tăng thân nhiệt?

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh chất lượng cao có thể ăn quanh năm miễn là kiểm soát lượng ăn, cách chế biến và bảo quản.

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh chất lượng cao có thể ăn quanh năm miễn là kiểm soát lượng ăn, cách chế biến và bảo quản.

Nhiều người e ngại tính sinh nhiệt của trứng có thể dẫn đến nguy cơ mất nước, tiêu chảy hoặc nổi mụn nhọt trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trứng có tính ấm và giàu protein, chúng ta hoàn toàn có thể ăn trứng một cách an toàn quanh năm, miễn là kiểm soát lượng ăn vừa phải để cân bằng cholesterol.

Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng, hiện tượng nóng bức hay các vấn đề tiêu hóa sau khi ăn trứng vào mùa hè không xuất phát từ "thân nhiệt bên trong" bị đẩy lên. Thủ phạm thực sự nằm ở vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhiệt độ môi trường tăng cao vào mùa hè là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn, đặc biệt là Salmonella, sinh sôi nhanh chóng trên vỏ hoặc bên trong quả trứng nếu không được lưu trữ đúng cách. Theo nghiên cứu trên tạp chí Khoa học Gia cầm, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, trứng cần được bảo quản lạnh dưới 4°C và nên tiêu thụ trong vòng 3 - 5 tuần kể từ khi đóng gói. Vì vậy, thay vì đổ lỗi cho dinh dưỡng của trứng, hãy chú ý hơn đến quy trình bảo quản.

2. Những lợi ích khi ăn trứng trong mùa nóng

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh chất lượng cao và chứa hàng loạt chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin D, B12, choline. Đừng vì những lo ngại thiếu căn cứ mà bỏ qua những lợi ích tuyệt vời sau đây của trứng trong mùa hè:

Hỗ trợ giữ dáng và duy trì cơ bắp: Hàm lượng protein dồi dào trong trứng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt, rất phù hợp cho những ai đang trong chế độ siết cân đón hè mà không lo bị teo cơ.

Bảo vệ mắt và da dưới ánh nắng mặt trời: Trứng chứa hai chất chống oxy hóa mạnh là lutein và zeaxanthin. Các hợp chất này không chỉ cải thiện sức khỏe thị lực mà còn giúp bảo vệ tế bào da trước tác hại của tia cực tím.

Tốt cho tim mạch: Một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Nutrients (Tạp chí Dinh dưỡng) đã khẳng định rằng, việc tiêu thụ trứng với lượng hợp lý không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở người khỏe mạnh. Trứng là một phần của chế độ ăn uống cân bằng trong mùa hè.

3. Thực đơn "giải nhiệt" với trứng

Để cơ thể hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng từ trứng mà không bị cảm giác nặng nề, bí bách trong những ngày oi ả, các chuyên gia khuyến nghị nên thay đổi phương pháp chế biến. Hãy hạn chế tối đa các món chiên rán nhiều dầu mỡ, thay vào đó là các công thức thanh mát, hỗ trợ tiêu hóa sau:

Trứng luộc kết hợp salad rau củ

Một đĩa salad rau xanh, dưa chuột chấm phá thêm vài lát trứng luộc vừa chín tới là lựa chọn hoàn hảo cho bữa trưa mùa hè. Sự thanh mát của rau xanh sẽ trung hòa tính ấm của trứng, mang lại bữa ăn nhẹ bụng nhưng vẫn đủ chất.

Bánh mì kẹp trứng, dưa chuột và bạc hà

Hương vị tươi mát của dưa chuột kết hợp với vài lá bạc hà không chỉ giảm cảm giác nóng bức mà còn kích thích vị giác, hỗ trợ hệ tiêu hóa vận hành trơn tru hơn.

Trứng cuốn lạnh sốt sữa chua

Đây là một biến tấu ẩm thực độc đáo. Thay vì chấm nước mắm truyền thống, việc sử dụng nước sốt sữa chua thanh nhẹ kết hợp với các loại thảo mộc như rau mùi, rau bina (cải bó xôi) sẽ làm dịu đi đáng kể tính sinh nhiệt của các món ăn giàu đạm.

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