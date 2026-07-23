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Bão số 2 khả năng sắp hình thành, di chuyển thế nào?

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Cơ quan khí tượng nhận định khoảng đêm 24 rạng sáng 25/7, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (bão số 2), nhiều khu vực ở Biển Đông sẽ bị ảnh hưởng.

Sáng 23/7, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo khoảng 7h ngày 24/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm.

Theo cơ quan khí tượng, đến 7h ngày 25/7, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (bão số 2) và giữ nguyên hướng di chuyển. Thời điểm này, bão hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

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Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ đêm 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Một số mô hình dự báo của các nước đều có chung nhận định như trên và cho rằng môi trường biển đang thuận lợi cho sự phát triển của vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định từ chiều tối và đêm 23 đến ngày 25/7, các tỉnh, thành ở Bắc Bộ xảy ra đợt mưa to trên diện rộng với tổng lượng mưa khoảng 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 300mm.

Theo bà Huế, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 23 đến ngày 24/7, lượng mưa phổ biến ở ngưỡng 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa thấp hơn, phổ biến ở mức 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày 23/7, vùng áp thấp ở khu vực phía Bắc Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đến khoảng ngày 24-25/7, áp thấp nhiệt đới khả năng cao sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 2).

Dự báo sau khi mạnh thành bão, khoảng ngày 25-26/7 bão có khả năng di chuyển vào khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm 24/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có những nơi lượng mưa cao trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã phường ở các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên...

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