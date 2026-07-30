Chuyên gia nói gì về diễn biến thời tiết trong tháng 8?

Nắng nóng còn kéo dài, Bắc Bộ mưa nhiều hơn trung bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,0 độ C; riêng khu vực phía Nam có nơi cao hơn trên 1,5 độ C.

Lượng mưa trong tháng nhìn chung xấp xỉ TBNN. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa cao hơn từ 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Mưa vừa, mưa to trên diện rộng được dự báo tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, từ nay đến khoảng ngày 20/8, hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam được dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này có khoảng 2,1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và khoảng 0,8 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Trong tháng 8, nắng nóng tiếp tục xuất hiện tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Riêng khu vực Trung Bộ, số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Một số nơi có thể xảy ra nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt.

Mưa vừa, mưa to trên diện rộng được dự báo tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có ngày mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước. Trên đất liền, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có thể gây ra các đợt mưa dông mạnh, làm gia tăng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và hoạt động sản xuất.

Trên biển, tàu thuyền cần đề phòng gió mạnh do mưa dông, gió mùa Tây Nam và hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sinh hoạt và triển khai các phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Đề phòng thiên tai ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, các mô hình dự báo cho thấy thời tiết trong tháng 8 phân hóa rõ rệt ở các vùng miền.

Khu vực miền núi, trung du phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, mưa tiếp tục duy trì ở mức nhiều hơn trung bình các năm từ 50mm - 100mm/tháng. Vùng mưa có xu hướng đồng nhất với phía Nam của Trung Quốc. Điều này có thể đưa ra nhận định về sự dịch chuyển của dải hội tụ Mei-yu dần về phía Nam và ảnh hưởng đến tình trạng mưa nhiều ở miền Bắc Việt Nam trong tháng 8. Miền núi phía Bắc cần đề phòng các đợt mưa kéo dài 2-3 ngày có thể gây sạt lở và lũ quét.

Nền nhiệt trung bình trong tháng 8 ở vùng này được dự báo sẽ cao hơn trung bình các năm giai đoạn 1981-2010 từ 0.5 đến 1.0 độ C. Riêng khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt trung bình cao hơn từ 0,75-1.5 độ C. Như vậy vùng này trong tháng 8 sẽ có nắng nóng kèm mưa dông nhiệt.

Tại khu vực miền Trung từ Nghệ An đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên, lượng mưa trong tháng 8 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, thiếu hụt khoảng 30-100mm. Đây vốn chưa phải thời kỳ mưa chính của miền Trung nên tình trạng khô ráo sẽ còn rõ rệt hơn. Mưa chủ yếu là các cơn dông cục bộ xuất hiện vào chiều tối ở khu vực phía Tây, trong khi vùng đồng bằng và ven biển phía Đông ít có khả năng xảy ra mưa. Người dân, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, cần cân nhắc thời điểm xuống giống hoặc trồng cây mới, không nên vội triển khai trong giai đoạn này do nguy cơ thiếu nước.

Chuyên gia nhận định trong tháng 8, nền nhiệt ở miền Trung cũng cao hơn từ 0,75 độ C - 1.5 độ C so với cùng thời kỳ giai đoạn 1981-2010. Như vậy miền Trung trong tháng 8 sẽ nắng nhiều, ít xuất hiện mưa.

Miền Đông Nam Bộ, Nam Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mưa nhiều hơn trung bình cùng thời kỳ, đặc biệt là khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng sẽ có những cơn mưa lớn vào buổi chiều và đêm, có thể gây ngập cục bộ.

Nhiệt độ vùng này được dự báo sẽ cao hơn trung bình cùng thời kỳ từ 0.5 độ C - 0.75 độ C. Tuy nhiên đây không phải mùa nóng ở phía Nam nên việc gia tăng nhiệt độ này không gây nên các đợt nắng nóng. TS Nguyễn Ngọc Huy lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu thì những cơn mưa cực đoan bất ngờ và những đợt nắng nóng ngẫu nhiên xuất hiện trái quy luật vẫn có thể xảy ra.