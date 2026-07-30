Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Các loại thực phẩm giúp giảm nhanh cơn đau dạ dày

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khi cơn đau dạ dày xuất hiện, nhịn ăn không phải là giải pháp vì bụng rỗng khiến acid dư thừa tiếp tục bào mòn và làm tổn thương vết loét. Thay vào đó, cần ăn các thực phẩm giúp trung hòa acid và phục hồi niêm mạc dạ dày.

1. Nhóm thực phẩm nên ăn khi bị đau dạ dày

Chọn thực phẩm có tính trung hòa acid và bao bọc niêm mạc dạ dày

Đây là những thực phẩm nên ưu tiên hàng đầu có khả năng hút bớt dịch vị thừa và tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên trên bề mặt niêm mạc giúp làm dịu cơn đau dạ dày.

Bánh mì, bánh quy, cháo: Nhờ cấu trúc tinh bột xốp, các món ăn này giúp thấm hút lượng dịch vị dư thừa và giảm cảm giác cồn cào.

Yến mạch, khoai lang, khoai tây (nấu mềm): Cung cấp năng lượng lành mạnh và chất xơ hòa tan dịu nhẹ không gây kích ứng hay gánh nặng cơ học lên vùng niêm mạc đang tổn thương.

Mật ong nguyên chất: Có tác dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa tự nhiên, khi pha uống với nước ấm giúp xoa dịu vùng sưng viêm và kích thích tái tạo tế bào niêm mạc mới.

Cháo yến mạch cung cấp năng lượng và không gây gánh nặng cho dạ dày. Ảnh: AI

Cháo yến mạch cung cấp năng lượng và không gây gánh nặng cho dạ dày. Ảnh: AI

Ăn thực phẩm giàu đạm lành mạnh, dễ tiêu hóa

Người bị viêm dạ dày thường có xu hướng kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu hụt protein, dưỡng chất quan trọng để phục hồi tổn thương.

Thịt lợn nạc, thịt bò nạc, lườn gà bỏ da: Cung cấp acid amin thiết yếu hỗ trợ lành bệnh mà không gây kích thích dạ dày.

Cá thịt trắng, cá hồi, trứng: Nguồn đạm mềm, dễ hấp thu giúp duy trì dinh dưỡng cho cơ thể, không gây đầy bụng hay áp lực lên dạ dày.

Vẫn cần ăn chất béo nhưng là chất béo tốt

Không phải chất béo nào cũng gây khó tiêu, đầy bụng. Cơ thể cần chất béo nhưng cần chọn đúng loại chất béo lành mạnh giúp kháng viêm và nâng cao khả năng hấp thu các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K).

Dầu ô liu, quả bơ, hạt nghiền nhỏ (óc chó, hạnh nhân...) giàu acid béo không bão hòa và omega-3 có đặc tính kháng viêm và hỗ trợ hấp thu các vitamin tốt.

Bổ sung thực phẩm lợi khuẩn

Cân bằng hệ vi sinh tiêu hóa, tạo môi trường thuận lợi để phát triển hệ vi nhung mao từ đó đẩy nhanh tốc độ phục hồi niêm mạc và tối ưu hóa khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Sữa chua ít béo cung cấp lợi khuẩn và có độ pH thấp giúp trung hòa acid dạ dày, hoạt động như một lớp bao phủ trong thực quản và dạ dày giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu.

Ăn rau xanh, trái cây tươi đúng cách

Tình trạng tổn thương dạ dày kéo dài thường đi kèm khả năng hấp thu kém dẫn đến thiếu hụt vitamin và khoáng chất.

Cần ưu tiên các loại rau lá xanh mềm (như rau mồng tơi, rau cải cúc, bí đỏ, cà rốt) được hấp hoặc nấu chín mềm.

Tránh ăn các loại quả quá chua (như chanh, xoài sống, bưởi chua). Thay vào đó, hãy chọn chuối chín, đu đủ chín, táo gọt vỏ nấu mềm... để bổ sung vitamin và khoáng chất an toàn.

2. Lưu ý khi chế biến món ăn cho người bị đau dạ dày

Lựa chọn thực phẩm là bước đầu tiên, phương pháp chế biến và cách ăn là những bước tiếp theo quyết định hiệu quả xoa dịu cơn đau.

Nấu mềm, nhừ và ít xơ thô: Thực phẩm nên được băm nhỏ, ninh kỹ hoặc xay mịn để dạ dày không phải co bóp mạnh. Hạn chế tối đa các loại xơ cứng, dai chưa qua chế biến kỹ.

Ăn chậm, nhai kỹ: Nhai kỹ giúp thức ăn trộn đều với enzyme trong nước bọt, bắt đầu quá trình tiêu hóa ngay tại khoang miệng, giảm tải tối đa công việc cho dạ dày.

Thực phẩm nên tránh: Không ăn các thực phẩm cay, chua, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, nước có gas, cồn và caffeine... là những tác nhân hàng đầu phá hủy lớp màng nhầy bảo vệ niêm mạc.

Tin liên quan

Tags:

#bệnh dạ dày #đau dạ dày

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh

Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Các loại rau tốt cho gan và tim mạch

Các loại rau tốt cho gan và tim mạch

Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Một chế độ ăn cân đối với nhiều rau xanh, nấm và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần duy trì chức năng gan, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố

Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.
Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Thay đổi lối sống để làm chậm lão hóa

Lão hóa là quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng tốc độ lão hóa ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh yếu tố di truyền, nhiều nghiên cứu cho thấy giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và cách quản lý căng thẳng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi sinh học.
Những người nào nên ăn đậu bắp?

Những người nào nên ăn đậu bắp?

Đậu bắp là món ăn dồi dào dinh dưỡng, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa hiệu quả bất ngờ.
Những lưu ý khi dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Những lưu ý khi dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong từ lâu được nhiều người sử dụng để hỗ trợ giảm ho và tăng cường sức khỏe. Vậy những lợi ích nào đã được khoa học ghi nhận và sử dụng thế nào để an toàn, hiệu quả?
Khi ông bà... trở thành cha mẹ

Khi ông bà... trở thành cha mẹ

Khi con cái xa nhà vì công việc, các ông bà phải gác tuổi già để thay con chăm sóc, nuôi dạy cháu. Thực trạng đó đang diễn ra ở nhiều gia đình tại Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!