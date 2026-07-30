Các loại thực phẩm giúp giảm nhanh cơn đau dạ dày

1. Nhóm thực phẩm nên ăn khi bị đau dạ dày

Chọn thực phẩm có tính trung hòa acid và bao bọc niêm mạc dạ dày

Đây là những thực phẩm nên ưu tiên hàng đầu có khả năng hút bớt dịch vị thừa và tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên trên bề mặt niêm mạc giúp làm dịu cơn đau dạ dày.

Bánh mì, bánh quy, cháo: Nhờ cấu trúc tinh bột xốp, các món ăn này giúp thấm hút lượng dịch vị dư thừa và giảm cảm giác cồn cào.

Yến mạch, khoai lang, khoai tây (nấu mềm): Cung cấp năng lượng lành mạnh và chất xơ hòa tan dịu nhẹ không gây kích ứng hay gánh nặng cơ học lên vùng niêm mạc đang tổn thương.

Mật ong nguyên chất: Có tác dụng kháng khuẩn và chống oxy hóa tự nhiên, khi pha uống với nước ấm giúp xoa dịu vùng sưng viêm và kích thích tái tạo tế bào niêm mạc mới.

Cháo yến mạch cung cấp năng lượng và không gây gánh nặng cho dạ dày. Ảnh: AI

Ăn thực phẩm giàu đạm lành mạnh, dễ tiêu hóa

Người bị viêm dạ dày thường có xu hướng kiêng khem quá mức dẫn đến thiếu hụt protein, dưỡng chất quan trọng để phục hồi tổn thương.

Thịt lợn nạc, thịt bò nạc, lườn gà bỏ da: Cung cấp acid amin thiết yếu hỗ trợ lành bệnh mà không gây kích thích dạ dày.

Cá thịt trắng, cá hồi, trứng: Nguồn đạm mềm, dễ hấp thu giúp duy trì dinh dưỡng cho cơ thể, không gây đầy bụng hay áp lực lên dạ dày.

Vẫn cần ăn chất béo nhưng là chất béo tốt

Không phải chất béo nào cũng gây khó tiêu, đầy bụng. Cơ thể cần chất béo nhưng cần chọn đúng loại chất béo lành mạnh giúp kháng viêm và nâng cao khả năng hấp thu các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K).

Dầu ô liu, quả bơ, hạt nghiền nhỏ (óc chó, hạnh nhân...) giàu acid béo không bão hòa và omega-3 có đặc tính kháng viêm và hỗ trợ hấp thu các vitamin tốt.

Bổ sung thực phẩm lợi khuẩn

Cân bằng hệ vi sinh tiêu hóa, tạo môi trường thuận lợi để phát triển hệ vi nhung mao từ đó đẩy nhanh tốc độ phục hồi niêm mạc và tối ưu hóa khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Sữa chua ít béo cung cấp lợi khuẩn và có độ pH thấp giúp trung hòa acid dạ dày, hoạt động như một lớp bao phủ trong thực quản và dạ dày giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu.

Ăn rau xanh, trái cây tươi đúng cách

Tình trạng tổn thương dạ dày kéo dài thường đi kèm khả năng hấp thu kém dẫn đến thiếu hụt vitamin và khoáng chất.

Cần ưu tiên các loại rau lá xanh mềm (như rau mồng tơi, rau cải cúc, bí đỏ, cà rốt) được hấp hoặc nấu chín mềm.

Tránh ăn các loại quả quá chua (như chanh, xoài sống, bưởi chua). Thay vào đó, hãy chọn chuối chín, đu đủ chín, táo gọt vỏ nấu mềm... để bổ sung vitamin và khoáng chất an toàn.

2. Lưu ý khi chế biến món ăn cho người bị đau dạ dày

Lựa chọn thực phẩm là bước đầu tiên, phương pháp chế biến và cách ăn là những bước tiếp theo quyết định hiệu quả xoa dịu cơn đau.

Nấu mềm, nhừ và ít xơ thô: Thực phẩm nên được băm nhỏ, ninh kỹ hoặc xay mịn để dạ dày không phải co bóp mạnh. Hạn chế tối đa các loại xơ cứng, dai chưa qua chế biến kỹ.

Ăn chậm, nhai kỹ: Nhai kỹ giúp thức ăn trộn đều với enzyme trong nước bọt, bắt đầu quá trình tiêu hóa ngay tại khoang miệng, giảm tải tối đa công việc cho dạ dày.

Thực phẩm nên tránh: Không ăn các thực phẩm cay, chua, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, nước có gas, cồn và caffeine... là những tác nhân hàng đầu phá hủy lớp màng nhầy bảo vệ niêm mạc.