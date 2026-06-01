Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/6: Nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/5: nắng nóng đặc biệt gay gắt 27/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/5: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ: 28 - 40 độ C.

Giúp ngủ ngon khi trời nóng 27/05/2026 04:38 Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể là giải pháp tự nhiên có thể giúp bạn ngủ sâu giấc bất chấp thời tiết oi bức.

Hà Tĩnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, mặt đường xuất hiện ảo ảnh 26/05/2026 12:30 Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi gần 40 độ C khiến mặt đường nhựa xuất hiện hiện tượng ảo ảnh.

[Infographic] Dấu hiệu nhận biết và cách sơ cứu người bị sốc nhiệt, say nắng 26/05/2026 05:18 Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, say nắng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người lao động ngoài trời. Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và sơ cứu đúng cách có thể giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người bệnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ 26/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ 27 - 40°C

Người trẻ thay đổi thói quen, dịch vụ đô thị chuyển mình 25/05/2026 05:20 Trước những thay đổi trong nhu cầu sinh hoạt của người trẻ, nhiều quán cà phê, cửa hàng tiện lợi ở Hà Tĩnh đang chủ động đổi mới, góp phần tạo diện mạo đô thị năng động, văn minh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Nắng nóng gay gắt 25/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 27 - 39 độ C.

Hà Tĩnh thuộc nhóm ghi nhận nền nhiệt độ cao nhất cả nước 24/05/2026 19:00 Hôm nay, khu vực Hà Tĩnh trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 37,3 - 38,8 độ C, thuộc một trong những địa phương có nền nhiệt cao nhất cả nước.

Khoảng tối của đạo hiếu 24/05/2026 15:00 Vụ việc người cao tuổi bị bạo hành, ngược đãi ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương không chỉ để lại nỗi đau tuổi già mà còn gợi trăn trở về khoảng tối của đạo hiếu, ứng xử gia đình.

Vì sao không nên ăn kem để giải nhiệt? 24/05/2026 12:23 Việc đánh đồng nhiệt độ vật lý với tính âm dương của thực phẩm khiến nhiều người lầm tưởng ăn kem sẽ giúp giải nhiệt hiệu quả.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 24/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 38 độ C.

Mẹo ăn trái cây không làm tăng đường huyết 24/05/2026 04:30 Chọn trái cây có chỉ số đường huyết thấp, lượng đường tự nhiên ít, không ăn lúc đói, góp phần kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt nhiều ngày tới 23/05/2026 20:14 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo nhiệt độ cao nhất ngày 24/5 phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Formosa Hà Tĩnh tặng vàng tri ân nhân viên gắn bó lâu năm 23/05/2026 16:16 Formosa Hà Tĩnh đã biểu dương 32 nhân viên ưu tú và trao tặng vàng cho 641 nhân viên gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em bằng trí tuệ nhân tạo 23/05/2026 09:23 Việc đưa hình ảnh trực quan ứng dụng AI vào công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước không chỉ giúp thông tin trở nên sinh động mà còn nâng cao hiệu quả nhận thức cho trẻ em, phụ huynh và toàn xã hội.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt 23/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/5: Có nơi nắng nóng gay gắt, chiếu tối và đêm có mưa dông vài nơi, nhiệt độ trung bình 27 - 37 độ C.

Thói quen khiến tim "xuống cấp" sớm ở người trẻ 22/05/2026 11:30 Ít vận động, thức khuya, uống rượu bia hay ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, kể cả ở người trẻ tuổi.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Ngày nắng nóng, đêm có mưa rào 22/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/5: Đêm có mưa rào và dông, ngày nắng nóng; nhiệt độ dao động từ 26 - 36 độ C.

Mẫu sữa a2 lưu hành tại Việt Nam 'không phát hiện vi khuẩn' 22/05/2026 04:56 Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) công bố sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi tại Việt Nam không thuộc diện thu hồi tại Mỹ, mẫu kiểm nghiệm không phát hiện vi khuẩn.

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk 21/05/2026 18:02 Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.

Nấu nước lá tía tô đúng cách để không làm mất dưỡng chất có lợi 21/05/2026 05:02 Nước lá tía tô giàu dinh dưỡng nhưng nếu chế biến sai cách, bạn đang vô tình lãng phí nguồn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe này.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông 21/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/5: Ngày nắng; đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Mưa rào và dông rải rác 20/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/5: Nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ từ 25 - 34 độ C.

Lợi ích khi ăn một quả chuối vào buổi tối 20/05/2026 04:00 Ăn một quả chuối vào buổi tối có thể cung cấp magie, kali và tryptophan, giúp thư giãn cơ thể, ngủ ngon hơn và hạn chế đói ban đêm.

Những sai lầm khi ăn sáng gây buồn ngủ, uể oải cả ngày 19/05/2026 10:47 Ăn sáng nhiều dầu mỡ và tinh bột xấu, tiêu thụ đồ uống nhiều đường hoặc ăn quá no là những sai lầm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ ngay đầu giờ làm việc.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn 19/05/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/5: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33 độ C.

Hướng dẫn tẩy ố vàng trên ruột gối bằng nguyên liệu nhà bếp 19/05/2026 04:54 Các nguyên liệu như baking soda, giấm, chanh và oxy già giúp đánh bay vết ố vàng trên gối ngủ nhanh chóng, bảo vệ sức khỏe người dùng.

Tác dụng làm đẹp da của quả mận hậu 18/05/2026 05:00 Nhiều người lầm tưởng ăn quả mận hậu gây nóng trong, nổi mụn nhiều, tuy nhiên khi ăn một lượng vừa phải, mận hậu có tác dụng làm đẹp da nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng...