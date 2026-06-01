Sai lầm khi uống bia dễ gây tăng cân

Uống bia khi bụng đói

Nhiều người uống bia trước bữa ăn hoặc thay cho bữa tối. Tuy nhiên, rượu bia có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến bạn tiêu thụ nhiều thực phẩm hơn sau đó. Một số chuyên gia khuyến nghị nên ăn bữa nhẹ với thực phẩm giàu protein hoặc chất xơ như trứng, yến mạch, sữa chua, các loại hạt hoặc chuối trước khi uống để hạn chế tiêu thụ quá mức.

Uống kèm cùng đồ chiên, thức ăn nhanh

Xúc xích, pizza, khoai tây chiên, cánh gà rán hay các món chiên nhiều dầu mỡ khác ăn kèm với bia cũng là nguồn cung cấp lượng lớn chất béo và calo. Sự kết hợp giữa bia và các món ăn giàu năng lượng này có thể khiến tổng lượng calo trong một buổi nhậu tăng rất cao.

Dồn uống nhiều vào cuối tuần

Một số người hạn chế uống bia trong tuần nhưng tiêu thụ rất nhiều vào cuối tuần. Thói quen này có thể khiến lượng calo nạp vào tăng đột biến, đồng thời dễ dẫn đến ăn uống mất kiểm soát. Uống quá nhiều trong một lần có thể gây hại hơn so với việc duy trì mức tiêu thụ thấp và điều độ.

Chọn bia pha nhiều đường

Không phải loại bia nào cũng có lượng calo giống nhau. Nhiều loại bia thủ công hoặc bia có nồng độ cồn cao thường chứa nhiều calo hơn bia thông thường.

Ngoài ra, một số loại bia hương vị hoặc được bổ sung các thành phần tạo ngọt có thể chứa nhiều đường hơn bia thông thường. Nếu sử dụng thường xuyên, những loại đồ uống này có thể khiến tổng lượng calo trong ngày tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Không tính lượng calo từ bia

Theo Mayo Clinic, kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng lượng calo nạp vào và tiêu hao. Một lon bia thông thường có thể chứa khoảng 100-150 calo hoặc hơn tùy loại, nhưng nhiều người lại không tính phần năng lượng này trong khẩu phần hàng ngày.

Các chuyên gia cho biết đồ uống có cồn thường được xem là nguồn "calo rỗng", tức cung cấp năng lượng nhưng rất ít giá trị dinh dưỡng. Khi uống nhiều bia trong một buổi, tổng lượng calo nạp vào có thể tăng lên đáng kể mà người uống không nhận ra.

Ngoài làm tăng lượng calo tiêu thụ, rượu bia còn có thể khiến cơ thể ưu tiên chuyển hóa cồn trước các nguồn năng lượng khác. Theo Healthline, điều này có thể làm chậm quá trình đốt mỡ và ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân nếu uống bia thường xuyên.