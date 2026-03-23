Ngồi quá lâu làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Nhiều người nghĩ ngồi xem phim hay lướt mạng lâu tưởng chừng vô hại, nhưng thói quen này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Những người ngồi hơn 10 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm đột quỵ, cao hơn so với những người thường xuyên vận động.

Tuần hoàn máu kém

Khi ngồi hàng giờ liền, lưu lượng máu giảm đáng kể, đặc biệt ở chân. Tình trạng lưu thông máu ứ đọng làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, có thể di chuyển lên não, gây đột quỵ. Theo thời gian, tuần hoàn máu suy yếu cũng góp phần gây ra chứng giãn tĩnh mạch, phù nề, giảm lưu lượng oxy cung cấp cho các mô quan trọng.

Huyết áp cao

Thói quen ít vận động có liên quan mật thiết đến tăng huyết áp - một trong những yếu tố hàng đầu gây ra đau tim, đột quỵ. Nếu không vận động, các động mạch trở nên cứng hơn, tim phải làm việc vất vả để bơm máu. Những hoạt động đơn giản như đứng dậy, đi bộ vài phút mỗi giờ cũng có thể làm giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe mạch máu.

Tăng cân và mất cân bằng cholesterol

Ngồi lâu làm giảm lượng calo đốt cháy mỗi ngày, thường dẫn đến tăng cân dần. Cân nặng dư thừa, đặc biệt ở vùng bụng, làm tăng áp lực lên hệ tim mạch. Ngoài ra, việc ít vận động làm thay đổi sự cân bằng giữa cholesterol tốt và xấu, tăng nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch. Sự thu hẹp động mạch này gọi là xơ vữa động mạch dễ dẫn đến đột quỵ.

Kháng insulin

Khi cơ bắp ít vận động, chúng trở nên kém nhạy với insulin (hormone điều chỉnh đường máu) dẫn đến kháng insulin, một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của tiểu đường type 2. Tiểu đường kết hợp với huyết áp cao hoặc béo phì làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Giảm thời gian ngồi không có nghĩa là hoàn toàn tránh nghỉ ngơi. Bạn nên xen kẽ những khoảng thời gian dài không hoạt động bằng những vận động nhẹ nhàng, thường xuyên. Một số cách giúp vận động nhiều hơn như đứng dậy vươn vai sau 30-60 phút ngồi, đi cầu thang thay vì thang máy, đi bộ sau bữa trưa hoặc đỗ xe xa hơn để đi bộ một đoạn.

Bên cạnh việc ngồi quá lâu, những thói quen hàng ngày khác cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sức khỏe não bộ, mạch máu. Những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày nguy cơ đột quỵ cao hơn. Ăn nhiều muối khiến lượng natri dư thừa có liên quan mật thiết đến tăng huyết áp - yếu tố thường gặp gây đột quỵ.