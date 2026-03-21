Thói quen sử dụng ô tô sai cách

Gác chân lên bảng táp-lô

Một số hành khách ngồi ghế trước xe ô tô thường ngả lưng và gác chân lên bảng táp-lô để tạo cảm giác thoải mái khi đi đường dài. Tuy nhiên, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Bảng táp-lô là vị trí đặt túi khí hành khách. Khi xảy ra va chạm, túi khí bung ra với lực rất lớn, có thể đẩy đầu gối hoặc chân đập mạnh vào mặt, gây chấn thương nghiêm trọng như gãy xương hoặc tổn thương vùng đầu. Các chuyên gia an toàn khuyến cáo hành khách nên đặt chân phẳng dưới sàn xe trong suốt hành trình.

Nhấn nút khi kéo phanh tay

Trên các xe sử dụng phanh tay cơ, nhiều người có thói quen nhấn nút rồi mới kéo phanh vì nghĩ cách này giúp phanh bền hơn và tránh tiếng “lách cách”.

Thực tế, âm thanh này cho thấy cơ cấu hãm đang hoạt động bình thường. Việc nhấn nút khi kéo có thể khiến phanh không khóa chặt hoàn toàn, đặc biệt khi đỗ xe trên dốc, làm tăng nguy cơ xe bị trôi.

Chỉnh gương chiếu hậu sai cách

Không ít tài xế chỉnh gương chiếu hậu sao cho vẫn nhìn thấy thân xe. Cách này giúp dễ căn xe nhưng lại làm thu hẹp góc quan sát và tạo ra điểm mù lớn.

Cách chỉnh đúng là xoay gương hai bên ra ngoài để bao quát phần đường mà gương chiếu hậu trung tâm không nhìn thấy. Khi đó, xe phía sau sẽ xuất hiện liên tục từ gương giữa sang gương hai bên, giúp giảm nguy cơ va chạm khi chuyển làn.

Bật đèn sương mù trong mọi điều kiện

Đèn sương mù được thiết kế để sử dụng trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù dày hoặc mưa lớn. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn bật loại đèn này ngay cả khi trời quang.

Ánh sáng của đèn sương mù tỏa rộng và thấp, có thể gây chói mắt cho xe đối diện nếu dùng không đúng lúc, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ hoặc đường hai làn.

Để xe nổ máy quá lâu trước khi di chuyển

Một quan niệm phổ biến là cần để xe nổ máy vài phút để “làm nóng” động cơ trước khi chạy. Thói quen này xuất phát từ thời xe dùng bộ chế hòa khí.

Với ô tô hiện đại sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, việc để xe chạy không tải lâu không mang lại lợi ích đáng kể, thậm chí còn làm tốn nhiên liệu. Cách tốt hơn là khởi động xe, chờ khoảng vài chục giây rồi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

Chỉnh ghế lái không đúng tư thế

Nhiều người điều chỉnh ghế lái quá xa hoặc quá gần vô lăng. Ngồi quá xa khiến việc đạp phanh trong tình huống khẩn cấp không đạt lực tối đa, trong khi ngồi quá gần lại làm tăng nguy cơ chấn thương khi túi khí bung.

Tư thế lái hợp lý là khi chân vẫn hơi co gối khi đạp phanh hết hành trình, tay cầm vô lăng không duỗi thẳng hoàn toàn và khoảng cách từ ngực đến vô lăng khoảng 25 - 30 cm.

Để đồ đạc lộn xộn trong cabin

Các vật dụng như chai nước, túi xách hoặc đồ cứng đặt trên ghế hay sàn xe có thể trở thành “vật thể bay” khi phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, việc phanh đột ngột xảy ra khá thường xuyên. Vì vậy, người dùng nên sắp xếp đồ đạc gọn gàng và cố định chắc chắn những vật nặng.

Bơm lốp và thay dầu theo cảm tính

Nhiều tài xế dựa vào cảm giác để bơm lốp hoặc thay dầu động cơ. Thực tế, con số in trên thành lốp là áp suất tối đa chứ không phải áp suất khuyến nghị.

Bơm lốp quá căng khiến xe xóc và giảm độ bám đường, trong khi bơm non làm lốp mòn nhanh và tăng mức tiêu thụ nhiên liệu. Tương tự, dầu động cơ cũng cần đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cầm vô lăng theo kiểu “10 giờ - 2 giờ”

Tư thế cầm vô lăng ở vị trí “10 giờ và 2 giờ” từng được khuyến khích trước đây, nhưng không còn phù hợp với các xe hiện đại có túi khí.

Khi túi khí bung, tay đặt ở vị trí cao có thể bị hất mạnh vào mặt. Các chuyên gia hiện nay khuyến nghị cầm vô lăng ở vị trí “9 giờ - 3 giờ” để vừa an toàn hơn vừa dễ kiểm soát xe.

Bật chế độ tuần hoàn không khí liên tục

Chế độ tuần hoàn không khí trong xe giúp làm mát nhanh và hạn chế khói bụi từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài, không khí trong cabin sẽ trở nên tù đọng.

Điều này dễ làm tăng độ ẩm và gây hiện tượng mờ kính, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ẩm. Vì vậy, sau khi khoang xe đã mát, tài xế nên chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để đảm bảo lưu thông không khí.

Nhiều thói quen trong số trên khá phổ biến với người dùng ô tô tại Việt Nam. Việc điều chỉnh những chi tiết nhỏ trong cách sử dụng xe không chỉ giúp nâng cao mức độ an toàn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ của phương tiện. Trong sử dụng ô tô, sự đúng cách ngay từ những thao tác đơn giản luôn là yếu tố quan trọng nhất.