Ford Everest có thêm bản máy xăng 2.3L Ecoboost

Bên cạnh dải xe diesel, Ford Everest 2026 vừa ra mắt phiên bản máy xăng 2.3L EcoBoost tại Việt Nam.
Bên cạnh 2 tùy chọn bán tải hiệu năng cao là Ford Ranger Raptor 3.0L Ecoboost và Wildtrak 3.0L V6 Diesel, Ford còn giới thiệu tùy chọn mới cho mẫu SUV cỡ D Everest tại Việt Nam.
Trong năm nay, Ford nâng cấp toàn bộ 4 phiên bản Everest gồm Active, Sport, Platinum 2.0L một cầu và 2 cầu. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên hãng xe Mỹ mang phiên bản 2.3L Ecoboost chạy xăng, 2 cầu đến Việt Nam.
So với các phiên bản máy diesel, Everest chạy xăng không có khác biệt về mặt thiết kế hay công nghệ. Xe vẫn sở hữu kiểu dáng cứng cáp, cơ bắp theo ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của Ford, nổi bật với cụm đèn trước C-LED Matrix đặc trưng cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo nên diện mạo mạnh mẽ và dễ nhận diện.
Bên trong khoang lái vẫn là các trang bị quen thuộc như màn hình giải trí 12 inch, hệ thống sync 4A và điều hòa tự động 2 vùng độc lập, 12 loa Bang & Olufsen (B&O), ghế chỉnh điện kèm thông hơi và sưởi,...
Điểm đặc biệt của Everest Platinum 2.3L Ecoboost chính là cỗ máy bên dưới nắp ca pô. Sức mạnh của mẫu SUV đến từ động cơ xăng 2.3L Ecoboost, cho công suất 300 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 446 Nm tại 3.500 vòng/phút.
Phiên bản chạy xăng được bán với giá 1,629 tỷ đồng. Trong khi đó, các tùy chọn diesel còn lại có giá dao động 1,129-1,44 tỷ đồng tùy phiên bản.
Với giá bán cùng sự góp mặt của mẫu xe chạy xăng, nhiều khả năng Ford Everest vẫn thừa cơ hội giữ được ngôi vương trong nhóm SUV cỡ D tại Việt Nam, bởi ở thời điểm hiện nay, kể cả Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8, Geely Monjaro cũng khó để vượt qua ông vua này về cả sức mạnh thương hiệu lẫn thiết kế, giá bán.
