Ford Ranger lập lại trật tự phân khúc bán tải Việt

Sau tháng 2 có phần sa sút, Ford Ranger tìm lại sức bán tốt, đòi lại ngôi đầu từ tay Toyota Hilux và tiếp tục khẳng định vị thế "vua bán tải" ở Việt Nam.

Sau kỳ báo cáo tháng 2 có phần sa sút, Ford Ranger đã thành công tìm lại đà bán tốt ở thị trường Việt Nam. Mẫu bán tải Mỹ quay trở lại ngôi đầu, lập lại trật tự vốn đã quen thuộc với khách Việt trong nhiều kỳ báo cáo liên tiếp trước đó.

Đòi lại ngôi đầu

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng 3, Ford Ranger bán được tổng cộng 1.449 xe cho khách hàng Việt Nam.

So với kỳ báo cáo tháng 2, lượng tiêu thụ này tương đương với việc doanh số Ford Ranger đã tăng trưởng hơn 79%.

Trong khi đó, doanh số Toyota Hilux giảm 25,37% về mức 650 xe trong tháng 3. Mẫu bán tải Nhật Bản vì thế phải "trả" lại ngôi đầu doanh số phân khúc cho Ford Ranger.

Phân khúc bán tải ở Việt Nam hiện không còn nhiều đại diện. Bên cạnh Ford Ranger và Toyota Hilux ở nhóm dẫn đầu, loạt xe Nhật Bản phía sau cũng có doanh số không thực sự ấn tượng.

Mitsubishi Triton tăng trưởng ấn tượng để từ 63 xe hồi tháng 2 đạt lượng bàn giao 467 xe tại kỳ báo cáo vừa qua. Đây là đà tăng trưởng mạnh nhất phân khúc, nhưng chưa đủ để Triton vượt qua Hilux hay bắt kịp Ranger.

Trong khi đó, Isuzu D-Max lại giảm nhẹ doanh số về mức 92 xe, tiếp tục là bán tải khó bán nhất thị trường Việt ở thời điểm hiện tại.

Toyota Hilux và Isuzu D-Max giảm doanh số trong tháng 3. Ảnh: Phong Vân, Phúc Hậu.

Nhìn chung, việc Ford Ranger tìm lại sức bán tốt, Mitsubishi Triton tăn trưởng mạnh hay Toyota Hilux đang trải qua giai đoạn khá "màu hồng" của thế hệ mới nhất đã giúp phân khúc này phục hồi mạnh mẽ.

Với tổng cộng 2.658 xe bán ra trong tháng 3, phân khúc bán tải đã chứng kiến kỳ bán hàng tốt nhất từ đầu năm.

Bán tải vẫn bán tốt

Khi các quy định về phân loại bán tải vào nhóm ôtô tải được mang ra thảo luận, nhiều người từng nhận định khả năng rất cao doanh số bán tải sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Thực tế theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, không ít trường hợp khách hàng đã cân nhắc lại lựa chọn, do lo ngại việc bán tải phải chịu các quy định, hạn chế tương tự xe tải khi lưu thông trên đường, vào trung tâm các thành phố lớn.

Từng có tình trạng khách chuyển sang mua xe khác, thay vì chọn bán tải như đã cọc ban đầu. Ảnh: Dĩ An Ford.

Tuy nhiên, việc TP.HCM làm rõ thông tin về cấm bán tải vào nội đô, hay Hà Nội đề xuất cho phép bán tải lưu thông như ôtô con vào trung tâm được xem là động thái giúp "dỡ bỏ" rào cản tâm lý khách hàng.

Số liệu bán hàng do VAMA cung cấp cũng phần nào phản ánh cách thị trường phản ứng. Diễn biến doanh số toàn phân khúc sau 3 tháng có dạng đồ thị hình sin, với điểm cao nhất nằm ở tháng 3 đã cho thấy khách Việt vẫn ưa chuộng bán tải ở mức độ nhất định.

Kết thúc quý I, phân khúc này ghi nhận doanh số chung 7.039 xe. Ford Ranger với 4.112 xe tiếp tục dẫn đầu, thậm chí nằm trong top 5 ôtô động cơ xăng, dầu bán tốt nhất Việt Nam.

Toyota Hilux chạy đà mạnh mẽ từ sau khi ra mắt thế hệ mới, hiện ghi nhận doanh số lũy kế 1.649 xe. Mitsubishi Triton đã bán được 972 xe cho khách Việt, còn Isuzu D-Max sở hữu doanh số 306 xe trong cùng kỳ.

Đang có thông tin cho rằng bán tải của thương hiệu VinFast sẽ sớm tham gia thị trường Việt với hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV).

Chưa rõ tính xác thực của thông tin này nhưng nếu VF Wild thực sự được thương mại hóa, phân khúc bán tải ở Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Sự tham gia của VF Wild và BYD Shark 6 rất đáng được mong chờ. Ảnh: Đan Thanh.

Ngoài ra, bán tải BYD Shark 6 với hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) cũng có khả năng được giới thiệu tại Việt Nam.

Mẫu xe này hiện khả dụng tại Thái Lan, giá bán khởi điểm 1,699 triệu baht, tương đương 52.730 USD hay xấp xỉ 1,395 tỷ đồng.

Với chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm, chia sẻ nguồn lực cho xe hybrid mà BYD đang áp dụng tại Việt Nam, việc Shark 6 được giới thiệu có lẽ chỉ còn là vấn đề thời điểm.

Nhìn chung, bán tải vẫn là một phân khúc khá được ưa chuộng tại Việt Nam, bất chấp không ít khó khăn đang bủa vây nhóm xe này. Ford Ranger vẫn tiếp tục là "vua" phân khúc và sẽ chờ thêm sự thách thức từ những đối thủ mới trong tương lai.

Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Ở thời điểm mà giá xăng, dầu đang liên tục thay đổi, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu một cách hiệu quả nhất, đặc biệt với các chủ xe máy dầu.
Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Tài xế ở Mỹ, đặc biệt là người trẻ, đang sử dụng điện thoại để xem video, lướt TikTok khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Toyota Corolla 2026 nâng cấp trang bị, giá từ 22.190 USD

Toyota vừa chính thức công bố giá bán cho mẫu Corolla 2026 tại thị trường Australia, đồng thời điều chỉnh loạt trang bị trên cả hai biến thể hatchback và sedan, qua đó tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn giữa các phiên bản trong dải sản phẩm.
Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Thay dầu động cơ ô tô tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, dù là thợ mới vào nghề hay các chủ xe tự chăm sóc xế cưng tại nhà đều rất dễ mắc phải những sai lầm tai hại, khiến động cơ nhanh 'tã' và tiêu tốn hàng chục triệu đồng sửa chữa.
Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 có giá 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện tại Đông Nam Á.
Xem trước Toyota Yaris thế hệ mới

Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, Toyota Yaris thế hệ thứ tư được cho là đang tiến gần tới vòng đời cuối. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ Yaris hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.
Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Thành Công vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV Hyundai Stargazer mới tới thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp mới mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.