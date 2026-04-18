SUV điện 3 hàng ghế Ford chưa có cơ hội trình làng

Hình ảnh của mẫu SUV điện 3 hàng ghế của Ford được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mẫu xe này đã bị Ford xác nhận dừng phát triển từ khá lâu.

Theo Carscoops, Ford từng tiết lộ dự án phát triển một mẫu SUV thuần điện 3 hàng ghế, tuy nhiên sau đó thông báo hủy bỏ vào năm 2024.

Những mẫu xe bị khai tử từ trong trứng nước như vậy thông thường sẽ ít có cơ hội lộ diện trước công chúng. Tuy nhiên gần đây, Doug Field - trưởng nhóm phát triển ôtô thuần điện của Ford - đã âm thầm đăng tải hình ảnh mẫu SUV thuần điện 3 hàng ghế lên mạng xã hội LinkedIn.

Hình ảnh này lần đầu được phát hiện bởi Ford Authority. Một nhân sự của Ford sau đó đã xác nhận với chuyên trang The Drive, rằng đây chính là mẫu SUV điện 3 hàng ghế mà hãng xe Mỹ hủy kế hoạch phát triển hồi năm 2024.

Dù vậy, nguồn tin nói trên chia sẻ thêm mẫu xe sẽ là tham khảo để Ford phát triển xe điện thế hệ tiếp theo, và rằng những ảnh hưởng đáng kể từ mẫu xe này sẽ được nhìn thấy trên ôtô điện của Ford trong tương lai.

Sở hữu hình dáng rõ ràng là một nguyên mẫu đang trong giai đoạn phát triển, mẫu SUV điện không giống bất kỳ mẫu xe nào trong danh mục hiện tại của Ford.

Nguyên mẫu SUV điện 3 hàng ghế và hình ảnh Ford dùng để quảng bá tại thời điểm công bố. Ảnh: Ford.

Mẫu SUV điện 3 hàng ghế có thiết kế khí động học với đầu xe bo tròn, kính chắn gió có độ dốc lớn, nối liền với phần mái dài và dốc dần về phía sau.

Thân xe thon gọn, tay nắm cửa ẩn - dường như vay mượn thiết kế của Ford Mustang Mach-E. Một mâm xe khí động học cũng được trang bị, trong khi đuôi xe gần như dựng thẳng đứng.

Chuyên trang Carscoops nhận định nguyên mẫu SUV điện của Ford trông khá giống Honda 0 SUV - mẫu xe cũng đã bị Honda tuyên bố cho khai tử trong tháng này.

Ford từng quảng bá mẫu xe điện 3 hàng ghế của mình như một loại "tàu cao tốc" 7 chỗ ngồi, tầm hoạt động tối đa hơn 563 km/lần sạc.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp lại một lượng pin đáng kể sau chỉ vài phút sạc. Ford được cho là đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho một phiên bản EREV, giúp tầm hoạt động tăng lên thành 885 km/lần sạc.

Dù trông khá hứa hẹn, Ford sau cùng đã không thể hiện thực hóa mẫu SUV điện 3 hàng ghế này. Hãng xe Mỹ đang trong giai đoạn phát triển một loạt xe điện giá rẻ, bao gồm cả một bán tải giá 30.000 USD.

