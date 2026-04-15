Rolls-Royce ra mắt xe điện siêu sang phiên bản giới hạn

Phiên bản thử nghiệm mang tên Project Nightingale, với tông màu xanh pastel, lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco và các mẫu xe thử nghiệm của Rolls-Royce từ những năm 1920.
Trái ngược với xu hướng suy giảm của nhiều hãng xe sang trong những năm gần đây, hãng Rolls-Royce (Anh) đã giới thiệu một mẫu xe điện siêu sang phiên bản giới hạn, tiếp tục mở rộng hiện diện trong phân khúc xe điện hạng sang.
Mẫu xe mui trần hai chỗ mới vẫn giữ thiết kế nắp capo đặc trưng cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy, đồng thời mang phong cách khí động học hiện đại. Dòng xe này chỉ được sản xuất 100 chiếc và khách hàng sở hữu thông qua lời mời đặc biệt.
Theo ông Julian Jenkins, Giám đốc bán hàng và thương hiệu của Rolls-Royce, khách hàng không chỉ mua xe mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo, từ gặp gỡ nhà thiết kế, nghệ nhân đến tùy chỉnh từng chi tiết. Hãng cung cấp hơn 44.000 tùy chọn màu sắc, cho phép mỗi chiếc xe mang dấu ấn cá nhân riêng biệt.
Đây cũng là mẫu xe điện thứ hai của hãng, sau mẫu Rolls-Royce Spectre ra mắt cách đây 3 năm. Hiện thông số về quãng đường di chuyển chưa được công bố.
Dòng xe mới dự kiến được bàn giao từ năm 2028, tuy nhiên toàn bộ 100 chiếc đã được đặt mua trước, chủ yếu là khách hàng tại Vương quốc Anh, châu Âu, Mỹ và Trung Đông.
Giá bán chưa được công bố, song được dự đoán ở mức hàng triệu bảng Anh, nằm giữa các dòng xe đặt hàng riêng cao cấp và các sản phẩm cá nhân hóa đặc biệt.
Năm ngoái, Rolls-Royce bán được 5.664 xe, giảm 6% so với mức kỷ lục năm 2023. Tuy vậy, hãng cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm cá nhân hóa cao cấp vẫn tăng trưởng ổn định, phản ánh xu hướng khách hàng tìm kiếm những sản phẩm độc bản và khác biệt./.
