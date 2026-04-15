Rolls-Royce ra mắt xe điện siêu sang phiên bản giới hạn

Rolls-Royce giới thiệu một mẫu xe điện siêu sang phiên bản giới hạn. (Nguồn: Rolls-Royce)

Trái ngược với xu hướng suy giảm của nhiều hãng xe sang trong những năm gần đây, hãng Rolls-Royce (Anh) đã giới thiệu một mẫu xe điện siêu sang phiên bản giới hạn, tiếp tục mở rộng hiện diện trong phân khúc xe điện hạng sang.

Mẫu xe mui trần hai chỗ mới vẫn giữ thiết kế nắp capo đặc trưng cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy, đồng thời mang phong cách khí động học hiện đại. Dòng xe này chỉ được sản xuất 100 chiếc và khách hàng sở hữu thông qua lời mời đặc biệt.

Theo ông Julian Jenkins, Giám đốc bán hàng và thương hiệu của Rolls-Royce, khách hàng không chỉ mua xe mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo, từ gặp gỡ nhà thiết kế, nghệ nhân đến tùy chỉnh từng chi tiết. Hãng cung cấp hơn 44.000 tùy chọn màu sắc, cho phép mỗi chiếc xe mang dấu ấn cá nhân riêng biệt.

Phiên bản thử nghiệm mang tên Project Nightingale, với tông màu xanh pastel, lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco và các mẫu xe thử nghiệm của Rolls-Royce từ những năm 1920.

Đây cũng là mẫu xe điện thứ hai của hãng, sau mẫu Rolls-Royce Spectre ra mắt cách đây 3 năm. Hiện thông số về quãng đường di chuyển chưa được công bố.

Dòng xe mới dự kiến được bàn giao từ năm 2028, tuy nhiên toàn bộ 100 chiếc đã được đặt mua trước, chủ yếu là khách hàng tại Vương quốc Anh, châu Âu, Mỹ và Trung Đông.

Giá bán chưa được công bố, song được dự đoán ở mức hàng triệu bảng Anh, nằm giữa các dòng xe đặt hàng riêng cao cấp và các sản phẩm cá nhân hóa đặc biệt.

Năm ngoái, Rolls-Royce bán được 5.664 xe, giảm 6% so với mức kỷ lục năm 2023. Tuy vậy, hãng cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm cá nhân hóa cao cấp vẫn tăng trưởng ổn định, phản ánh xu hướng khách hàng tìm kiếm những sản phẩm độc bản và khác biệt./.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

VinFast tiếp tục là hãng ôtô bán chạy nhất thị trường Việt, mức tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng người dùng chuyển đổi sang xe thuần điện.
Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Dù không có quy định cấm nào, nhưng các chính sách mới của châu Âu dường như đang chặn đứng sự sống còn của những mẫu xe bán tải cỡ lớn từ Mỹ.
Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Ở thời điểm mà giá xăng, dầu đang liên tục thay đổi, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu một cách hiệu quả nhất, đặc biệt với các chủ xe máy dầu.
Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Tài xế ở Mỹ, đặc biệt là người trẻ, đang sử dụng điện thoại để xem video, lướt TikTok khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Toyota Corolla 2026 nâng cấp trang bị, giá từ 22.190 USD

Toyota Corolla 2026 nâng cấp trang bị, giá từ 22.190 USD

Toyota vừa chính thức công bố giá bán cho mẫu Corolla 2026 tại thị trường Australia, đồng thời điều chỉnh loạt trang bị trên cả hai biến thể hatchback và sedan, qua đó tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn giữa các phiên bản trong dải sản phẩm.
Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Thay dầu động cơ ô tô tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, dù là thợ mới vào nghề hay các chủ xe tự chăm sóc xế cưng tại nhà đều rất dễ mắc phải những sai lầm tai hại, khiến động cơ nhanh 'tã' và tiêu tốn hàng chục triệu đồng sửa chữa.
Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 có giá 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện tại Đông Nam Á.
Xem trước Toyota Yaris thế hệ mới

Xem trước Toyota Yaris thế hệ mới

Sau khoảng 6 năm có mặt trên thị trường, Toyota Yaris thế hệ thứ tư được cho là đang tiến gần tới vòng đời cuối. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị cho thế hệ Yaris hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.
Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Thành Công vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV Hyundai Stargazer mới tới thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp mới mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.