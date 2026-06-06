Thị trường ô tô Việt Nam tháng 6: Loạt xe mới đổ bộ, có loại chỉ từ 148 triệu đồng

KIA Sportage 2026

Mẫu C-SUV của Kia dự kiến sẽ chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào ngày 6/6 tới đây. Thay đổi lớn nhất trên KIA Sportage 2026 nằm ở việc bổ sung các tùy chọn hệ truyền động hybrid tự sạc và hybrid cắm sạc (PHEV) bên cạnh động cơ xăng tăng áp truyền thống.

Đây là bản nâng cấp lớn đầu tiên của mẫu SUV hạng C sau 4 năm bán tại thị trường Việt Nam. Dù giá bán chính thức chưa được công bố nhưng mẫu xe này được kỳ vọng sẽ giữ mức giá cạnh tranh tương đương hiện nay để đối đầu trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc.

Hyundai Tucson Hybrid

Tiếp nối quá trình điện khí hóa danh mục sản phẩm, Hyundai Thành Công cũng rục rịch bổ sung phiên bản xăng lai điện (hybrid) cho dòng xe Tucson tại Việt Nam ngay trong tháng này, tiếp nối "đàn anh" Santa Fe trước đây.

Xe dự kiến sử dụng hệ thống Hybrid tương tự thị trường quốc tế, với động cơ xăng 1.6L kết hợp mô tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, cho công suất tối đa 226 mã lực và cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 lít/100 km. Hiện tại, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này với mức giá dự kiến dao động ở mức hơn 1 tỷ đồng.

Geely Coolray và Okavango

Thương hiệu ô tô Trung Quốc Geely sắp nâng cấp cho Coolray vào ngày 5/6 chỉ sau hơn 1 năm bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Xe dự kiến được nâng cấp mạnh về ngoại hình và khoang nội thất, trong khi khối động cơ xăng 1.5L tăng áp vẫn được giữ nguyên nhưng có thể sẽ được tăng sức mạnh. Hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi tại đô thị, mức giá dự kiến của Geely Coolray sẽ rất cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ dưới 700 triệu đồng.

Cùng ngày ra mắt với Coolray, Geely Okavango là đại diện của hãng ở phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ ngồi, xe cũng dược trang bị động cơ 1.5L tăng áp với công suất dự kiến 181 mã lực, được cho chưa quá mạnh mẽ so với một mẫu xe hạng D tại Việt Nam.

Tuy nhiên, lợi thế của Geely Okavang chính là giá bán khi dự kiến sẽ chỉ bán chính thức với mức 750 - 850 triệu đồng - tương đương một mẫu xe hạng C, tạo nên áp lực lớn đến các đối thủ như Mazda CX-8, Kia Sorento và Hyundai Santa Fe.

Nano S05

Sau thời gian dài được công bố ra mắt, mẫu xe điện cỡ nhỏ Nano S05 dự kiến đã chốt thời gian ra mắt dự kiện trong tháng 6 này với 2 phiên bản pin 120 km (cố định) và 150 km (2 pin rời), với giá bán chỉ từ 148 triệu đồng - tương đương mẫu xe tay ga Honda SH350i.

Dựa trên mẫu Silence S04 đang bán tại Tây Ban Nha, Nano S05 dự kiến được trang bị động cơ điện sản sinh côn suất tối đa 29,5 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h dưới 7 giây và tốc độ tối đa 85km/h. Tuy có thể tháo ra để sạc riêng nhưng trọng lượng nặng tới 41kg của mỗi viên pin sẽ gây không ít khó khăn.

Wuling Macaron

Ở phân khúc xe điện mini, Wuling Macaron – bản nâng cấp của Mini EV – sẽ được tung ra với hai biến thể 5 cửa là LV1 và LV2 ngay trong tháng 6 này. Xe dự kiến có mức giá hợp lý, dao động từ 269 đến 329 triệu đồng.

Điểm nâng cấp đắt giá nhất trên mẫu xe điện đô thị này là tính năng sạc nhanh DC, cho phép nạp từ 30% lên 80% pin chỉ trong vòng 35 phút. Cùng với đó, xe dự kiến cũng được tăng sức mạnh với mô tơ điện có công suất tới 42 mã lực đặt ở trục sau, cho tốc độ tối đa tới 100 km/h.

Lynk & Co 02 và 900

Thương hiệu xe Trung Quốc Lynk & Co cũng dự kiến ra mắt hai mẫu xe điện hóa hoàn toàn mới trong tháng 6 này để cạnh tranh ở 2 phân khúc khác nhau.

Cụ thể, Lynk & Co 02 cạnh tranh trong phân khúc xe SUV hạng B nhưng sẽ tạo ra ấn tượng mạnh ở sức mạnh (đặc biệt ở phiên bản cao cấp nhất) khi có công suất tối đa lên đến 335 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 61,47 kWh cho phép xe di chuyển được quãng đường lên tới 530 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, Lynk & Co 900 là mẫu SUV PHEV cao cấp nhất của thương hiệu này dự kiến sẽ có giá bán khoảng 3,299 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ xăng kết hợp với điện với công suất tối đa tới 709 mã lực, kết hợp với bộ pin lớn 52,38 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện đạt 200 km. Đáng chú ý, xe sở hữu công nghệ sạc siêu nhanh, chỉ mất 17 phút để sạc từ 20% lên 80% pin.