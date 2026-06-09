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Ôtô điện được áp dụng lệ phí trước bạ lần đầu 0% đến hết năm 2030

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Chính phủ kéo dài mức lệ phí trước bạ 0% cho ôtô điện đến hết 2030, nhằm giảm ô nhiễm môi trường và khuyến khích tiêu dùng xe chạy pin.

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Chính phủ đã ban hành Nghị định 202/2026/NĐ-CР ngày 8/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ như sau: Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2030, lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô điện chạy pin là 0%. Việc phân loại ôtô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 và thay thế Nghị định số 51/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ.

Bộ Tài chính cho biết, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ôtô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, trong đó quy định ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ôtô điện chạy pin như sau: trong 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ôtô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích sử dụng xe ôtô điện chạy pin, ngày 28/2/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, theo đó, kéo dài thời gian áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đến hết tháng 2/2027.

Quá trình triển khai thực hiện mức thu lệ phí trước bạ 0% đối với xe ôtô điện chạy pin thời gian qua về cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra khi ban hành, có tác động đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ôtô điện chạy pin; tác động đối với môi trường không khí và tác động đối với thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, trong những năm gần đây, đặc biệt đến năm 2025, thị trường xe ôtô điện toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ, trở thành một phần trọng yếu của ngành công nghiệp ôtô thế giới. Doanh số năm 2024 đã vượt mốc 17 triệu xe (chiếm hơn 20%) và dự kiến vượt 20 triệu xe (chiếm hơn 25%) vào năm 2025.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng xe lưu hành, hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các quốc gia trên thế giới có xu hướng hạn chế hoặc loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích các phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

Nhằm giảm bớt rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu cho người sử dụng, chính sách lệ phí trước bạ và các khoản thu khi đăng ký là công cụ phổ biến được nhiều quốc gia sử dụng.

Nghị định 202/2026/NĐ-CР sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2022/NĐ-CP kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với xe ôtô điện chạy pin đến hết năm 2030 góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển xe ôtô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường./.

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