Triệu hồi 137.000 xe ô tô tại Việt Nam vì lỗi túi khí Takata

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa phát đi khuyến cáo tới người tiêu dùng trên cả nước về chương trình triệu hồi túi khí Takata sau khi tiếp nhận báo cáo từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA).
Theo VAMA, chương trình túi khí Takata là một trong những chiến dịch triệu hồi liên quan đến an toàn phương tiện có quy mô lớn nhất trên thế giới.
Theo thống kê, tại thị trường Việt Nam, tổng số xe thuộc diện triệu hồi khoảng 137.000 chiếc. Đến nay, hơn 86.000 xe đã được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí theo chương trình, tương đương tỷ lệ xử lý trên 60%.
Dưới đây là thông tin các xe ô tô bị ảnh hưởng tại Việt Nam.
Trên thực tế, nhiều quốc gia đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến cụm bơm túi khí hành khách phía trước do Takata sản xuất; những con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của rủi ro mất an toàn tiềm ẩn, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc đẩy mạnh thông tin và hoàn thành chương trình triệu hồi nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người sử dụng phương tiện.
Hiện nay, các nhà sản xuất ô tô vẫn đang tích cực, liên tục triển khai chương trình kiểm tra và thay thế miễn phí trên các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng.
Trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng, cụm bơm túi khí (được cung cấp bởi Công ty Takata) có thể được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian.
Trong trường hợp xe xảy ra va chạm và được kích hoạt, áp suất phát sinh bên trong cụm bơm có thể vượt ngưỡng thiết kế, dẫn đến nguy cơ nứt vỡ.
Nếu hiện tượng này xảy ra, các mảnh kim loại từ cụm bơm khí có thể xuyên qua túi khí đã bung và bắn vào khoang hành khách, làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho người ngồi trên xe.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo chủ xe cần chủ động kiểm tra thông tin phương tiện của mình, đồng thời chia sẻ thông tin tới người thân, bạn bè đang sử dụng ô tô để cùng rà soát.
Người tiêu dùng có xe bị ảnh hưởng cần nhanh chóng liên hệ nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền để được kiểm tra và thay thế cụm bơm khí hoàn toàn miễn phí, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng phương tiện và cộng đồng.
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