Hơn 13.000 xe Toyota Land Cruiser Prado cần triệu hồi vì lỗi phần mềm

Theo Drive, Toyota Australia vừa phát lệnh triệu hồi với 13.042 xe Toyota Land Cruiser Prado đời 2024-2025 do lỗi phần mềm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số. Các xe bị ảnh hưởng thuộc đời 2024-2025, tuy nhiên có thể đã đến tay khách hàng muộn hơn thời điểm trên.

Thông báo triệu hồi được gửi lên cơ quan chức năng Australia cho biết cụm đồng hồ sau vô lăng của các xe SUV địa hình này có thể không hiển thị những thông tin an toàn thiết yếu hoặc các đèn cảnh báo.

"Do lỗi phần mềm, cụm đồng hồ có thể không sáng đèn cảnh báo áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát động cơ, hệ thống sạc điện và các thông tin an toàn thiết yếu khác", thông báo triệu hồi của Toyota Australia có đoạn.

Hãng xe Nhật Bản cho rằng việc cụm đồng hồ không hiển thị các thông tin an toàn thiết yếu hoặc các đèn cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, từ đó dẫn đến thương vong cho người ngồi trên xe và/hoặc những người cùng tham gia giao thông.

Một lệnh triệu hồi tương tự cũng đã được thực hiện với tổng cộng 2.593 xe Lexus GX và Lexus UX đời 2024-2025.

Toyota Australia cho biết chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng sẽ được liên hệ để đặt lịch hẹn với đại lý. Sự cố sẽ được hãng xe Nhật Bản khắc phục hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, một bản cập nhật trực tuyến cũng sẽ khả dụng, cho phép các chủ xe Toyota bị ảnh hưởng có thể tự cập nhật phần mềm thông qua màn hình giải trí trung tâm.

Toyota Land Cruiser Prado bản mới ra mắt khách Việt từ cuối năm 2024. Ảnh: TMV.

Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser Prado bản mới được giới thiệu vào giữa tháng 10/2024, sau đó bất ngờ xuất hiện tại triển lãm VMS 2024 ở TP.HCM trong cùng tháng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, hiện có giá bán từ 3,46 tỷ đồng.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy tính đến hết tháng 4, khách Việt đã mua tổng cộng 123 xe Toyota Land Cruiser Prado. Năm ngoái, mẫu SUV địa hình này cũng bán được 676 xe tại Việt Nam.

Gần đây, Toyota Việt Nam xác nhận Land Cruiser FJ sẽ là mẫu xe tiếp theo của "gia đình" Toyota Land Cruiser tại Việt Nam. Xe dự kiến chính thức ra mắt vào khoảng cuối tháng 6, trở thành mẫu xe Land Cruiser sở hữu giá bán dễ tiếp cận nhất.