Khách hàng tậu VinFast VF 3: Cảm giác như đang “nhận lãi” trên từng kilomet di chuyển

Chính sách ưu đãi “lợi cả đôi đường”

Với nhu cầu một mẫu xe thuận tiện di chuyển nội đô, anh Như Nam, một chuyên viên đồ họa 29 tuổi ở Hà Nội, vừa chốt mua VinFast VF 3 để tranh thủ loạt ưu đãi cộng dồn từ VinFast có hiệu lực trong tháng 6.

Từ mức giá niêm yết 302 triệu đồng (phiên bản Eco), anh được hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đi kèm ưu đãi 2% từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” (có thể lựa chọn voucher Vinpearl) đang áp dụng trong tháng 6/2026.

Theo anh Nam, tổng mức ưu đãi lên đến hơn 24 triệu đồng giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể để mua thêm phụ kiện cá nhân hóa cho xe. Sau khi áp dụng các ưu đãi, anh chỉ cần chi từ 290 triệu đồng để lăn bánh xe tại Hà Nội – thấp hơn cả giá niêm yết.

“Tính ra, số tiền tôi bỏ ra để sở hữu một chiếc ô tô mới chỉ ngang bằng hai chiếc xe máy cao cấp, nhưng giá trị sử dụng và sự an toàn khi đi làm mỗi ngày thì vượt trội hẳn”, anh Nam nói.

Cũng “ưng” VF 3 làm bạn đồng hành mùa hè này, gia đình anh Khánh (Ninh Bình) chọn phương án trả góp. Với chính sách hỗ trợ từ VinFast, kế hoạch chi trả hằng tháng theo anh là nhẹ nhàng.

“Vợ chồng tôi chọn gói trả góp 0 đồng trả trước để xoay vòng vốn làm ăn. Lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu là phù hợp, số tiền phải thanh toán mỗi tháng vừa tầm trong khi không lo lắng chi phí vay tăng bất ngờ”, anh Khánh chia sẻ. Theo chính sách của hãng xe Việt, chủ xe có thể linh hoạt lựa chọn giữa mức ưu đãi trực tiếp 6% hoặc gói lãi suất như trên.

Với nhiều khách hàng trẻ hoặc các gia đình lần đầu mua ô tô, sự linh hoạt này giúp bài toán tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn. Người có sẵn nguồn tiền có thể tối đa hóa lợi ích bằng ưu đãi trực tiếp, trong khi nhóm muốn giữ vốn cho kinh doanh hoặc đầu tư vẫn có cơ hội sở hữu xe mà không chịu áp lực lớn về dòng tiền.

“Lãi” hơn mỗi ngày khi sử dụng VF 3

Giống như anh Nam hay vợ chồng anh Khánh, hàng loạt người dùng Việt đang tranh thủ sở hữu chiếc ô tô đầu tiên nhờ chính sách tài chính linh hoạt từ VinFast.

Đặc biệt, điểm nhấn quan trọng không kém thu hút nhóm người dùng mua xe lần đầu lựa chọn VF 3 là đặc quyền sạc pin miễn phí áp dụng tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng, tương đương quãng đường lên tới 2.000 km với VF 3).

“Tôi chủ yếu dùng xe đi làm, đi chơi trong phố cuối tuần, tính ra di chuyển trung bình 1.000 km/tháng. Nếu sử dụng xe xăng cùng phân khúc, chi phí nhiên liệu có thể dao động từ 1-1,5 triệu đồng, trong khi với VF 3 là 0 đồng. Như vậy, tới khi hết hạn ưu đãi, tôi đã được miễn gần 50 triệu đồng. Cảm giác như mình đang ‘gửi tiết kiệm’ và nhận ‘lãi’ với mỗi km di chuyển vậy”, anh Như Nam (Hà Nội) nhẩm tính về khoản tiền sẽ “bỏ túi” được trong gần 3 năm tới.

Bên cạnh đó, cấu tạo xe điện đơn giản giúp giảm thiểu tối đa các hạng mục bảo dưỡng định kỳ. Không còn nỗi lo thay dầu máy, kiểm tra bugi hay hộp số phức tạp, chi phí bảo trì của VF 3 chỉ bằng một phần nhỏ so với xe xăng. Trong khi đó, người dùng chỉ cần tới xưởng sau 15.000 km, dài gấp 3 lần xe xăng.

Đáng chú ý, dù là mẫu xe mua dễ, “nuôi” dễ hàng đầu thị trường xe Việt, VF 3 vẫn đi kèm hàng loạt chính sách hậu mãi “chuẩn 5 sao”, điển hình như cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời hạn bảo hành 7 năm/160.000 km, giao nhận xe tại nhà, cam kết thời gian sửa chữa… Đặc biệt, trường hợp sửa chữa pin/động cơ tại xưởng, khách hàng còn được hỗ trợ cho mượn pin/xe sử dụng để không gián đoạn công việc hàng ngày.

Sự kết hợp giữa ưu đãi giá mua, sạc miễn phí và bảo dưỡng đã biến VF 3 trở thành mẫu xe “quốc dân” được người dùng Việt yêu thích trên thị trường hiện nay. Doanh số “khủng” của dòng xe này cũng là minh chứng rõ nét: 5.273 chiếc VF 3 đã được bàn giao tới tay khách hàng trong tháng 4/2026, duy trì vị thế của mẫu xe bán chạy bậc nhất thị trường.