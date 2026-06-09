Kia Sportage lần đầu có bản hybrid tại Việt Nam

Trong năm 2026, đội hình xe gầm cao hybrid của Kia tại Việt Nam có thêm Sportage, sau những Sorento và Carnival đã mở bán trước đó. Bản hybrid nằm trong số các bản Sportage nâng cấp giữa chu kỳ đời 2026 do Thaco lắp ráp và phân phối.

Về thiết kế, Kia Sportage 2026 thay đổi diện mạo phía trước. Mặt ca-lăng được điều chỉnh khỏe khoắn hơn. Đèn pha LED thiết kế lại với chùm 4 bóng đặt dọc kèm định vị ban ngày mới.

Các bản hybrid của Sportage sử dụng la-zăng 18 inch. Hệ thống treo vẫn là loại MacPherson phía trước và liên kết đa điểm phía sau. Xe tăng chiều dài đôi chút so với bản tiền nhiệm, còn chiều cao thì ngược lại. Chiều rộng và trục cơ sở không đổi.

Sportage hybrid có nội thất giữ nguyên cách sắp xếp như bản tiền nhiệm thuần động cơ đốt trong, riêng thiết kế vô-lăng kiểu hai chấu, đáy phẳng là trang bị mới. Màn hình giải trí và màn hình tốc độ nối liền dạng cong, kích thước đều 12,3 inch. Cần số điện tử kiểu núm xoay.

Phiên bản hybrid của Kia Sportage có ba tùy chọn lần lượt từ thấp đến cao là 1.6 Turbo HEV Premium, 1.6 Turbo HEV Signature và 1.6 Turbo HEV Signature AWD. Những trang bị tiêu chuẩn trên Sportage hybrid như ghế bọc da, hàng ghế trước tích hợp sưởi, làm mát, sạc không dây, âm thanh 8 loa Harman Kardon. Riêng hai bản cao có ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, đèn trang trí nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh.

Động cơ hybrid trên Kia Sportage mới là loại tương tự Sorento hybrid. Hệ truyền động kết hợp máy xăng tăng áp 1.6 và môtơ, cho tổng công suất kết hợp 232 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động một hoặc hai cầu.

Trong phân khúc CUV cỡ C dùng động cơ hybrid tự sạc (HEV), Kia Sportage hybrid thuộc nhóm các mẫu xe có hiệu suất động cơ lớn nhất.

Hãng Hàn cho biết, động cơ hybrid trên Sportage có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,9 lít/100 km đường hỗn hợp, đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB dành cho xe HEV.

Cả ba phiên bản của Sportage hybrid đều sở hữu lượng công nghệ an toàn phong phú. Ví dụ như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo/hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, phía sau khi lùi, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, ga tự động thích ứng, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí.

Hiện Thaco chưa công bố giá bán của Kia Sportage hybrid 2026. Giá các bản máy xăng hiện hành là 819-1.009 triệu đồng.

Trong phân khúc, trước Sportage, lựa chọn động cơ hybrid đã có các sản phẩm như Honda CR-V (1,17-1,25 tỷ đồng), BYD Sealion 6 (799 triệu đồng), Haval H6 (986 triệu đồng), Geely EX5 EM-i (789-969 triệu đồng), Jaecoo J7 (879 triệu đồng).