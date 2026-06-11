Chủ xe Việt đánh giá VinFast VF 9 “tinh tế trong từng đường nét thiết kế”

Chi tiết nhỏ nhưng để lại ấn tượng lớn

“Tinh tế trong từng đường nét thiết kế” là cảm nhận của anh Hoàng Phong (Hà Nội), chủ một doanh nghiệp kinh doanh bao bì sản phẩm lần đầu nhìn thấy VF 9. Từ khi sở hữu mẫu E-SUV, thiết kế sang trọng này cũng là điểm thu hút, giúp anh dễ dàng tạo thiện cảm với khách hàng trong mỗi chuyến công tác.

“Đáng nhớ nhất là những chuyến đi gặp mặt các đối tác nước ngoài, VF 9 luôn làm cho họ ấn tượng. Tôi cũng có dịp được giới thiệu rằng đây là mẫu xe do VinFast – hãng xe điện Việt Nam – sản xuất”, anh Phong tự hào chia sẻ.

Vị chủ xe nhận định hãng xe Việt đã rất chú trọng vào mảng nội thất với việc sử dụng chất liệu cao cấp cho cả 3 hàng ghế, đồng thời nâng cấp trải nghiệm người dùng nhờ khả năng cách âm tốt và trang bị cửa hít.

“Mỗi khi đóng cửa, người ngồi trên xe không phải dùng lực quá mạnh, tiếng ồn cũng được giảm thiểu đáng kể. Những chi tiết nhỏ như vậy cũng thể hiện sự chuyên nghiệp khi đưa đón đối tác”, anh Phong bày tỏ.

Điểm nổi bật hàng đầu trong khoang cabin của VF 9 là hàng “ghế cơ trưởng” với hai ghế tách rời ở hàng ghế thứ hai, đảm bảo sự riêng biệt cho từng hành khách. Mỗi ghế đều có thể chỉnh điện, tích hợp tính năng sưởi, thông gió và massage – tính năng thường chỉ thấy trên các dòng xe hạng sang. VinFast cũng trang bị sẵn bệ tì tay kết hợp sạc không dây riêng cho hàng ghế này. Anh Phong cho biết mỗi khi lên xe, VF 9 “mở ra” cho hành khách một thế giới riêng, tiện nghi và thoải mái.

Ở hàng ghế trước, người lái được hỗ trợ bởi màn hình cảm ứng 15,6 inch. Với anh Phong, đó là 1 người “trợ thủ” đắc lực, giúp anh dễ dàng quan sát các thông tin vận hành của xe như thời lượng pin hay các thông số về lộ trình di chuyển.

“Đặc quyền” hậu mãi hiếm có trên thị trường

Với nhiều người dùng, trải nghiệm “thượng lưu” trên VF 9 còn được nối dài bởi chất lượng dịch vụ hậu mãi. Đó cũng là yếu tố khiến anh Nguyễn Minh Hiếu, một chủ xe tại Hà Nội, cảm thấy muốn gắn bó với VinFast sau khi chuyển sang VF 9 để phục vụ các chuyến đi du lịch của gia đình 6 người. Dù đã từng trải nghiệm các dòng xe sang nước ngoài, anh Hiếu vẫn bất ngờ với các chính sách của thương hiệu Việt.

“Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 của VinFast rất hữu ích cho những người bận rộn với công việc. Bất kể thời điểm nào trong ngày, đường dây nóng luôn có nhân viên túc trực để hỗ trợ”, anh Hiếu nhận định.

Không chỉ dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc, nếu như chủ xe gặp sự cố, VinFast sẵn sàng có mặt kịp thời để khắc phục tình hình. “Có một lần tôi gặp sự cố về lốp trên cao tốc. Sau khi liên hệ với hãng, các bạn nhân viên đã có mặt rất nhanh chóng để tiếp nhận và đưa xe về xưởng”, anh Hiếu kể lại. Với mạng lưới hơn 400 xưởng dịch vụ có mặt tại 34 tỉnh, thành phố, anh luôn yên tâm sẽ được phục vụ dù di chuyển tới đâu.

Anh Hiếu cũng cho biết, quá trình sửa chữa tại xưởng cũng diễn ra nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí vì vẫn trong thời gian bảo hành (10 năm/200.000 km đối với VF 9). Đội ngũ kỹ thuật viên còn luôn chủ động cập nhật tình trạng xe, tư vấn rõ ràng từng hạng mục và hỗ trợ nhiệt tình từ lúc tiếp nhận đến khi bàn giao.

Hiện tại, VinFast là thương hiệu hiếm hoi trên thị trường áp dụng chính sách cam kết minh bạch và đúng hạn trong thời gian sửa chữa. Trường hợp thời gian xử lý vượt quá thời hạn đã thông báo, khách hàng được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Nếu việc sửa chữa liên quan tới động cơ hoặc pin, VinFast cũng triển khai cho khách hàng mượn xe hoặc pin để không bị gián đoạn công việc hàng ngày.

Tháng 6/2026, người dùng Việt có cơ hội sở hữu VF 9 và hưởng các đặc quyền “hàng hiếm” trên thị trường với mức giá ưu đãi. Nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể lựa chọn mức hỗ trợ trực tiếp 10% giá bán, hoặc chính sách trả góp lãi suất chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu, vốn đối ứng ban đầu chỉ từ 0 đồng. Cùng đó là quà tặng voucher kỳ nghỉ Vinpearl, có thể quy đổi thành tiền mặt tương đương 2% giá xe từ ưu đãi “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination”. Ngoài ra, khách hàng được hưởng chính sách miễn phí sạc pin tới 10/2/2029, góp phần giảm đáng kể tổng chi phí vận hành trong gần 3 năm đầu.