Mercedes chế tạo xe chống UAV

Theo công bố đưa ra mới đây, biên bản ghi nhớ đã được hãng xe Đức ký kết tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế (ILA 2026). Theo thỏa thuận, Mercedes sẽ chịu trách nhiệm sản xuất phương tiện di chuyển cho hệ thống phòng không cơ động chuyên đánh chặn thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ.

Đại diện Mercedes cho biết dự án sẽ tập trung vào "các nền tảng tác chiến và phòng thủ UAV di động nhằm bảo vệ người dân cũng như cơ sở hạ tầng trọng yếu". Hệ thống này dự kiến được phát triển dựa trên hai dòng xe quen thuộc của hãng là G-class và Sprinter.

Xe chống UAV của Mercedes dự kiến dựa trên mẫu G-class và Sprinter. Ảnh: Mercedes

Cái bắt tay của thương hiệu có trụ sở tại Stuttgart diễn ra trong bối cảnh ngành ôtô châu Âu đang chật vật, buộc các nhà sản xuất phải tìm kiếm cơ hội từ lĩnh vực quân sự.

Trước Mercedes, nhiều hãng xe lớn tại lục địa già cũng có bước đi tương tự. Hồi tháng 3, Renault thông báo đang phát triển một loại UAV mặt đất dùng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Trước đó vào tháng 1, hãng này cũng bắt tay với tập đoàn quốc phòng Turgis Gaillard để sản xuất UAV tại Pháp.

Ngành công nghiệp ôtô châu Âu hiện rơi vào cuộc khủng hoảng cấu trúc nghiêm trọng. Sức mua xe điện sụt giảm, thị phần rơi vào tay các đối thủ Trung Quốc, cùng chi phí vay vốn tăng cao đã dồn ép các hãng xe vào thế khó.

Ngược lại, ngành quốc phòng khu vực này lại bùng nổ mạnh mẽ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, thúc đẩy châu Âu tự chủ hơn về năng lực sản xuất quân sự. Sự dịch chuyển này được đánh giá là khả thi nhờ lực lượng lao động ngành ôtô sở hữu các kỹ năng chuyên môn có tính chuyển đổi cao, dễ dàng thích nghi với việc chế tạo khí tài.

Bộ Quốc phòng Đức thậm chí đã lập một nền tảng kết nối, giúp "gắn kết các tập đoàn quốc phòng lâu năm với những startup và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dân sự", người phát ngôn của Bộ chia sẻ với CNBC.