VinFast lại rò rỉ xe mới, lần này là VF 5 nâng cấp?

Sau VinFast VF 8, một mẫu xe mới lại tiếp tục được rò rỉ hình ảnh khi đang lái thử, và lần này có thể là VF 5.
Trên mạng xã hội, những hình ảnh lái thử của một mẫu SUV với logo VinFast tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhìn về kích thước tổng thể cũng như kiểu dáng, nhiều người dự đoán đây có thể là phiên bản nâng cấp của mẫu SUV VF 5.
Sau khi thử chuyển đổi hình ảnh rò rỉ, dán wrap sang mẫu xe render trong thực tế, ta có thể nhìn thấy mẫu xe "lạ" từ VinFast sỡ hữu nhiều điểm lạ mà quen so với chiếc VF 5 hiện hành.
Ví dụ nếu nhìn về kích thước, có thể thấy mẫu xe dán wrap khá trùng khớp về số đo, lẫn kiểu dáng so với VF 5. Tuy nhiên chiếc xe mới đã được thay đổi một chút chi tiết ở vị trí đặt cụm đèn chiếu sáng chính, thậm chí là phần cánh gió sau cũng có đôi chút khác biệt về chiều dài.
Đèn hậu ở bản mới trông có vẻ được đặt cao hơn, giúp tổng thể dáng xe trở nên cân bằng. Bộ mâm sau cũng được gia tăng kích thước, trông khá tương tự dàn chân của đàn anh VF 6.
Hồi đầu năm, Công báo sở hữu Công nghiệp số 454 cũng từng xuất hiện hình ảnh của một mẫu xe mới nhà VinFast được đăng ký với kiểu dáng và kích thước khá tương đồng chiếc VF 5.
Vì vậy nhiều khả năng trong giai đoạn 2 quý cuối năm nay, VinFast sẽ liên tục công bố các phiên bản nâng cấp cho những mẫu xe điện hiện hành.
Hiện VinFast VF 5 là mẫu xe điện bán chạy thứ 3 thị trường từ VinFast, với doanh số sau 4 tháng đầu năm đạt khoảng 13.404 chiếc. Xe có giá niêm yết khoảng 529 triệu đồng, thường xuyên được áp dụng ưu đãi, đưa giá bán về khoảng 455 triệu đồng.
Việc liên tục tinh chỉnh các chi tiết thiết kế và gia tăng kích thước mâm xe dựa trên phản hồi của người dùng không chỉ giúp mẫu SUV cỡ A này duy trì sức hút, mà còn là vũ khí chiến lược để củng cố vững chắc vị thế top đầu doanh số trên thị trường.
Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ làn sóng xe giá rẻ ngoại quốc, một phiên bản VF 5 cải tiến với diện mạo cân bằng và hiện đại hơn hứa hẹn sẽ tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng", giữ vững vị thế top đầu của hãng xe nội địa Việt.
