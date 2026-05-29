VinFast VF 7 và bài toán “mua xe sướng, nuôi xe nhẹ” cho gia đình

(Baohatinh.vn) - VinFast VF 7 đang là mẫu xe hội tụ mọi yếu tố gia đình trẻ tìm kiếm: thiết kế nổi bật, công nghệ hỗ trợ lái hiện đại, hệ sinh thái giải trí thông minh và chi phí sử dụng dễ chịu hơn xe xăng cùng tầm giá.

Loạt công nghệ khiến người lái “nhàn tênh”

So với những đường nét trung tính thường thấy trên nhiều mẫu xe xăng truyền thống, VF 7 tạo ấn tượng mạnh bằng diện mạo hiện đại, cá tính và giàu tính nhận diện. Bên trong khoang cabin, cách bố trí tối giản giúp không gian trở nên rộng rãi và thuận tiện hơn cho nhu cầu gia đình.

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mẫu SUV này, vợ chồng tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi diện mạo ấn tượng, thể hiện ở các đường nét cắt xẻ cá tính và cụm cửa sổ đậm chất thể thao”, anh Anh Tuấn (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi vẻ bề ngoài tạo nên thiện cảm ban đầu, công nghệ an toàn là yếu tố khiến nhiều gia đình tâm đắc trong quá trình sử dụng VinFast VF 7. Anh Tuấn cho biết, trước đây những chuyến đi xa bằng xe xăng thường khiến anh mệt mỏi. Với VF 7, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng đã giúp anh chạy xe thoải mái hơn.

“Khả năng tăng tốc tức thời, xe đầm chắc cùng loạt trang bị an toàn giúp tôi tự tin làm chủ mọi khúc cua hay các đoạn đường đèo dốc phức tạp. Tính năng tự động bám đuôi xe phía trước mang lại trải nghiệm vận hành nhàn nhã mà không một chiếc xe xăng cùng tầm giá nào làm được”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Không chỉ ghi điểm ở khả năng vận hành và các tính năng hỗ trợ an toàn, mẫu C-SUV nhà VinFast còn mở rộng tiện ích sử dụng thông qua hệ sinh thái thông minh VF Connect. Nếu ADAS giúp người lái bớt áp lực trên những cung đường xa, VF Connect lại khiến chiếc xe trở nên gần gũi hơn với từng thành viên trong gia đình. Anh Hoàng Lâm (30 tuổi, Nghệ An) đặc biệt thích khả năng hỏi đáp tự nhiên của trợ lý ảo nâng cao cùng kho ứng dụng mở với nhiều tiện ích giải trí và học tập dành cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

“Một chiếc xe đẹp, vừa cứng cáp, vừa thông minh, có thể thực hiện nhiều yêu cầu của người dùng, giống như cả nhà tôi đang sử dụng một chiếc smartphone có 4 bánh xe vậy”, anh Lâm đưa ra so sánh.

Mua xe, nuôi xe đều nhẹ gánh

Để sở hữu một mẫu C-SUV điện dồi dào công nghệ, vận hành mạnh mẽ và có thiết kế khác biệt như VF 7, số tiền khách hàng cần bỏ ra hiện chỉ ngang một số mẫu SUV xăng hạng B.

VF 7 hiện có giá niêm yết từ 789 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cộng gộp chính sách hỗ trợ trực tiếp 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ thêm 3% cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong tháng 5, cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, chi phí thực tế để sở hữu VF 7 chỉ khoảng 720 triệu đồng.

Anh Hoàng Lâm cho biết, người mua còn có thêm lựa chọn trả góp với 0 đồng vốn đối ứng (thay cho ưu đãi 6%). “Trả góp với lãi suất cố định 7%/năm giúp tôi chủ động tài chính hơn. Đặc biệt, nhờ được miễn phí sạc nên tổng chi phí hàng tháng thực tế thấp hơn đáng kể so với việc mua xe xăng trả góp”, anh Lâm tính toán.

Hiện tại, người dùng xe điện VinFast được miễn phí sạc tại trạm công cộng đến ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Chuyên gia Trịnh Lê Hùng (kênh AutoDaily) cho rằng, ngay cả với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển, số lượt sạc miễn phí này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Ngoài ra, xe điện còn giúp chủ xe tiết kiệm thời gian và chi phí bảo dưỡng do cấu trúc vận hành đơn giản hơn xe động cơ đốt trong.

“Với xe điện VinFast, chi phí bảo dưỡng thường dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng mỗi lần, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe động cơ đốt trong”, anh Hùng chia sẻ.

Với thiết kế khác biệt và các trang bị thông minh, VF 7 cho thấy sức hút lớn của một chiếc C-SUV điện dành cho gia đình hiện đại. Mẫu xe chinh phục người dùng ở trải nghiệm lái ổn định, nhiều công nghệ an toàn và chi phí sử dụng hợp lý trong tầm giá.

