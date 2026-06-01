Vì sao ô tô dễ "chết ắc quy" mùa nắng nóng?

Nhiệt độ cao khiến ắc quy “già” nhanh hơn

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng thời tiết lạnh mới làm ắc quy suy yếu, thực tế nhiệt độ quá cao còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Khi xe đỗ lâu dưới trời nắng, nhiệt độ trong khoang động cơ có thể vượt 60 độ C, khiến dung dịch điện phân bên trong ắc quy bốc hơi nhanh.

Việc hao hụt dung dịch điện phân làm các bản cực dễ bị sunfat hóa, giảm khả năng tích và truyền điện. Nếu tình trạng này kéo dài, ắc quy sẽ nhanh chóng xuống cấp dù chưa hết tuổi thọ tiêu chuẩn.

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ càng cao, phản ứng hóa học bên trong ắc quy diễn ra càng mạnh, khiến bình phải hoạt động liên tục trong trạng thái quá tải và bị “lão hóa” nhanh hơn nhiều so với điều kiện bình thường. Đây cũng là lý do nhiều xe vận hành ổn định trong mùa đông nhưng lại phát sinh sự cố vào cao điểm nắng nóng.

Điều hòa hoạt động liên tục làm tăng áp lực lên hệ thống điện

Trong thời tiết oi bức, điều hòa gần như luôn phải hoạt động hết công suất. Nhiều tài xế còn duy trì điều hòa khi dừng nghỉ hoặc ngồi chờ trong xe, khiến hệ thống điện phải tiêu thụ lượng điện lớn trong thời gian dài.

Nếu xe thường xuyên di chuyển quãng ngắn hoặc mắc kẹt trong tình trạng ùn tắc, máy phát điện không có đủ thời gian để sạc đầy ắc quy. Điều này khiến điện tích hao hụt dần theo thời gian.

Mùa hè luôn là thời điểm số lượng xe gặp sự cố liên quan đến ắc quy tăng mạnh

Bên cạnh điều hòa, các thiết bị như camera hành trình, màn hình giải trí, sạc điện thoại, đèn nội thất hay hệ thống âm thanh công suất lớn cũng âm thầm tiêu hao điện năng. Khi nhiều thiết bị cùng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, nguy cơ quá tải hệ thống điện càng lớn.

Không ít trường hợp chủ xe quên tắt đèn hoặc để camera hành trình hoạt động xuyên đêm, dẫn tới tình trạng xe không thể khởi động vào sáng hôm sau.

Xe để lâu không sử dụng cũng dễ “chết” bình

Một nghịch lý ít người để ý là xe ít sử dụng trong mùa hè cũng rất dễ hỏng ắc quy. Dù không vận hành, nhiều hệ thống điện tử trên xe vẫn tiêu thụ điện để duy trì bộ nhớ, khóa thông minh hoặc hệ thống chống trộm.

Nếu xe đỗ nhiều ngày dưới trời nắng mà không được khởi động định kỳ, điện tích trong bình sẽ giảm dần. Đồng thời, nhiệt độ cao cũng làm tăng tốc độ tự xả điện của ắc quy.

Đây là nguyên nhân khiến nhiều chủ xe sau kỳ nghỉ dài ngày quay trở lại thì phát hiện phương tiện không thể đề nổ dù trước đó xe vẫn hoạt động bình thường.

Dấu hiệu cảnh báo ắc quy đang xuống cấp

Trước khi hỏng hoàn toàn, ắc quy thường phát ra nhiều dấu hiệu cảnh báo nhưng dễ bị bỏ qua. Phổ biến nhất là hiện tượng xe khó khởi động vào buổi sáng, động cơ đề yếu hoặc phải đề nhiều lần mới nổ máy.

Ngoài ra, đèn pha có thể sáng yếu hơn bình thường, màn hình giải trí chập chờn, còi xe phát ra âm thanh nhỏ hoặc xuất hiện cảnh báo lỗi điện trên bảng đồng hồ.

Các kỹ thuật viên khuyến cáo chủ xe không nên chủ quan với những bình ắc quy đã sử dụng từ 2–3 năm trở lên, bởi đây là giai đoạn hiệu suất bắt đầu suy giảm rõ rệt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Đỗ xe dưới trời nắng làm giảm tuổi thọ ắc quy

Một nguyên nhân phổ biến khác là thói quen đỗ xe trực tiếp dưới nắng trong thời gian dài. Nhiệt độ cao không chỉ ảnh hưởng tới ắc quy mà còn tác động tiêu cực tới nhiều chi tiết điện tử khác trong khoang máy.

Những phương tiện thường xuyên phơi nắng buổi trưa có nguy cơ xuống cấp hệ thống điện nhanh hơn đáng kể so với xe đỗ trong hầm hoặc khu vực có mái che.

Các chuyên gia khuyến nghị nếu buộc phải đỗ xe ngoài trời, chủ xe nên sử dụng tấm chắn nắng kính lái, phủ bạt chống nhiệt hoặc ưu tiên vị trí có bóng râm để giảm nhiệt cho khoang nội thất và động cơ.

Cách bảo vệ ắc quy trong mùa nắng nóng

Để hạn chế nguy cơ xe chết ắc quy giữa mùa hè, chủ xe cần kiểm tra tình trạng bình định kỳ. Nếu phát hiện dấu hiệu phồng rộp, rò rỉ dung dịch hoặc điện áp yếu, nên thay thế sớm thay vì tiếp tục sử dụng.

Việc vệ sinh cọc bình thường xuyên cũng rất cần thiết nhằm hạn chế hiện tượng oxy hóa gây giảm khả năng tiếp xúc điện.

Đối với xe ít sử dụng, nên khởi động và vận hành khoảng 15–20 phút sau mỗi vài ngày để duy trì điện tích ổn định. Đồng thời, hạn chế bật nhiều thiết bị điện khi xe chưa nổ máy để giảm tải cho ắc quy.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, việc chăm sóc hệ thống điện và ắc quy không còn là hạng mục bảo dưỡng phụ mà đã trở thành yếu tố quan trọng giúp xe vận hành ổn định, an toàn trong mùa hè.