Bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch bằng lái ôtô từ 1/7

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa xác nhận phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe dự kiến bỏ từ ngày 1/7 tới đây. Như vậy, thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép điều khiển ôtô các hạng bằng từ B đến DE sẽ chỉ còn tham gia các phần thi lý thuyết, sa hình và đường trường.

Cục CSGT dẫn nội dung Nghị định 94/2026 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe do Chính phủ ban hành ngày 31/3/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Trong đó, Điều 24 về điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế - sẽ thay thế Thông tư số 12/2025 của Bộ Công an - cũng quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Cục CSGT cho biết Thông tư này đang thực hiện theo thủ tục rút gọn trình Bộ trưởng Công an ký ban hành.

Sẽ bỏ phần thi mô phỏng từ ngày 1/7. Ảnh: Khương Nguyễn.

Cho đến trước ngày 1/7, quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe vẫn bao gồm phần bài thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thi này chỉ áp dụng đối với các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Đây là nội dung hiện hành tại Thông tư 12/2025 của Bộ Công an. Theo quy định tại Điều 4, các phần thi sát hạch lái xe bao gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường và sát hạch lái ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Trước đó, Cục CSGT cho biết kể từ khi tiếp nhận công tác sát hạch cho đến hết ngày 7/5, tỷ lệ thi đạt chung với ôtô là 54%, xe máy ở mức 65%.

Cục CSGT cũng cho hay trong giai đoạn từ ngày 10/4 đến ngày 17/5, tỷ lệ thi đạt phần lý thuyết khi thi sát hạch bằng lái ôtô là 74%, giảm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ thi đạt phần sa hình không đổi ở mức 65%, tuy nhiên tỷ lệ thi đỗ phần đường trường đã giảm mạnh 28 điểm phần trăm so với năm ngoái, chỉ đạt 68% người tham gia.